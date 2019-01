AMLO busca destruir los pueblos originarios con megaproyectos, dice el EZLN en su 25 aniversario

LA REALIDAD, Las Margaritas, Chis. (apro).– El permiso que pidió el presidente Andrés Manuel López Obrador a la tierra para construir el Tren Maya fue en realidad un permiso para destruir a los pueblos originarios con sus megaproyectos, aseguró el Subcomandante Moisés al conmemorar el 25 aniversario del alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Moisés fue el orador y vocero de todos los zapatistas que llegaron desde los cinco caracoles al bastión del EZLN, conocido como el municipio autónomo de San Pedro Michoacán en honor al fallecido Subcomandante Pedro, originario de esa entidad.

Previo al posicionamiento político, el Subcomandante Galeano encabezó el desfile de unos cinco mil integrantes del EZLN. Primero salieron cientos de jóvenes mujeres zapatistas que rodearon la plaza. Todas iban vestidas con pantalón verde, camisola café, capucha y gorra negras, así como botas militares. Portaban fornituras y un tolete en cada mano.

Enseguida apareció la fuerza motorizada de la insurgencia. En cada una de las 20 motocicletas iban dos uniformados del EZLN. Luego marcharon los integrantes de la caballería zapatista, encabezados por el Subcomandante Insurgente Moisés y el Comandante Tacho.

También te recomendamos Los 25 años del EZLN: la vigencia de sus demandas

Lo más impresionante fue después, cuando miles de hombres coparon aquella plaza uniformados, marchando y al ritmo de la marcha sonaban tolete contra tolete.

“Estamos solos”

Desde los otros caracoles como Oventic, Roberto Barrios, La Garrucha o Morelia, llegaron los zapatistas para presenciar aquel desfile militar y escuchar al Sub Moisés, quien empezó con un mensaje desolador.

“Compañeros y compañeras todos, estamos solos como hace 25 años. Salimos a despertar al pueblo de México y al mundo, solos. Y hoy, 25 años, vemos que estamos solos. Pero sí, fuimos a decirles, en muchos encuentros lo hicimos, y ustedes los saben compañeras, compañeros, ustedes fueron testigos. Fuimos a despertar, fuimos a decirles a los pobres de México, del campo y la ciudad”, dijo Moisés.

Recordó que muchos no les hicieron caso, algunos sí. Y están organizándose, y esperan que sigan organizándose. Pero que la mayoría no lo hicieron al oír su palabra.

“Hace 25 años, desde nuestro alzamiento, hemos mirado esto que les estamos diciendo, vemos que estamos solos. Lo que hemos logrado con nuestro trabajo y con nuestro esfuerzo. Si hemos logrado algo es por por nuestro trabajo, y si hemos logrado algún error, es también por nuestra falla”, aclaró.

Sin mencionar el nombre de Andrés Manuel López Obrador, dijo que “esa esperanza que dicen, no es esperanza”.

“Nos quieren mentir, nos quieren engañar. Porque hay un pueblo que cree en eso que le dicen la Virgen Morena (en alusión al partido político en el poder), es un loco el que dice eso, no sabe pensar. No piensa por el pueblo”, agregó.

Señaló que, si bien han tenido el apoyo de muchas personas solidarias, toda la carga laboral siempre ha caído en los zapatistas.

Agregó que para ellos no ha sido fácil enfrentar a los partidos políticos en cada una de su comunidades, donde confrontan y dividen. Y tampoco ha sido fácil enfrentar a esos malos gobiernos como el que hoy que está actualmente, que son mañosos, tramposos, dijo.

Agregó que no es fácil enfrentar a esos militares, a esos malos gobiernos y, en particular, a ese partido que está ahora en el poder. Pero no les tenemos miedo.

–¿O si les tenemos miedo compañeros?, preguntó.

–¡No!, respondieron al unísono todos los rebeldes.

“La gente de afuera va y viene. Nosotros acá estamos, acá seguimos, cada vez que vienen, vienen como a turistear. Pero la miseria, la desigualdad y la injusticia, no se trata de turistearlo”, criticó.

“Compañeros y compañeras, va a destruir a los pueblos de México, pero principalmente a los pueblos originarios. Vienen por nosotros. Y especialmente contra nosotros, el EZLN. ¿Por qué?, porque aquí les estamos diciendo claro que no les tenemos miedo”, retó.

“Sólo porque la madre tierra no habla…”

Al referirse al presidente, Moisés señaló que es un “tramposo”, un “mañoso” que sólo engaña al pueblo de México, en especial a los pueblos originarios.

“Que miente y engaña cuando pide permiso a la tierra para construir su Tren Maya, porque en realidad lo que pide es permiso para destruir a los pueblos originarios con sus megaproyectos”, dijo.

“Sólo porque la madre tierra no habla, sino se lo dijera: Chinga tu madre”. Sólo porque la tierra no habla, sino le dijera: vete a la chingada”, agregó.

“Nosotros sabemos lo que es la madre tierra, tenemos toda la vida desde nuestros ancestros viviendo con ella, no aquellos que no saben ni han sentido cómo es el sudor. No saben lo que es pobreza”, dijo el Subcomandante Moisés.

Expuso que el gobierno de López Obrador manipula a los mexicanos con sus consultas, que no son más que engañosas, pues ahora se consulta a los pueblos para atacar o acabar con los pueblos originarios con los megaproyectos.

Agregó que el gobierno pretende, pues, una embestida contra los pueblos indígenas de México y en particular pretende acabar con el EZLN.

Rechazó que le ponga el nombre de Tren Maya, pues no debe abusar del nombre de sus ancestros mayas, en todo caso “que le ponga el nombre de su mamá”.

Señaló también que el gobierno de la cuarta transformación no tiene nada de cuarta. Que quien encabeza dicho gobierno dice que gobernará para pobres y ricos, pero no entiende que no se puede estar así, o está con los explotados o con los explotadores.

Los zapatistas terminaron la noche del 31 de diciembre su evento político militar para dar paso a los eventos culturales y deportivos, mismos que seguirán hasta este 1 de enero en esta misma comunidad, que a lo largo de varios kilómetros destaca la imagen del Subcomandante Pedro, un ladino, caxlán o mestizo fundador del EZLN, pero que murió ese 1 de enero de 1994 en el marco del alzamiento armado. Fue abatido en una de las calles del centro de la cabecera municipal de Las Margaritas.

En este acto protocolario de la celebración del 25 aniversario del alzamiento armado zapatista, estuvieron ausentes los miembros del Congreso Nacional Indígena (CNI) y del Concejo Indígena de Gobierno (CIG).

Tampoco se dieron a conocer los resultados de sus reunión sostenidas del 26 de noviembre al 3 de diciembre en la comunidad de Guadalupe Tepeyac. Ni en el templete ni en el discurso de Moisés figuraron ambas instancias, muchos menos la vocera del CIG, María de Jesús Patricio Martínez.

Muchos de los reclamos del EZLN, emitidos a través de Moisés en su discurso, parecían dirigidos a los miembros de estas instancias.