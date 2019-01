Disparos al aire por Año Nuevo causan la muerte a una niña de 7 años en Oaxaca

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Vivian Michelle, de 7 años de edad y quien recibió un disparo en la cabeza el 31 de diciembre en Santa María Petapa, Oaxaca, falleció la mañana de este jueves, informó su padre.

“Su cuerpecito ya no funcionaba con los medicamentos que tenía y que prácticamente eran más fuertes, su cuerpo no mandaba señales, sus órganos no funcionaban al cien, prácticamente tenía muerte cerebral”, dijo Fernando López Fuentes a Noticias, Voz e Imagen de Oaxaca.

Una bala calibre 5 milímetros que fue disparada al aire durante los festejos por Año Nuevo terminó impactando en la cabeza a Vivian Michelle López Guzmán.

La menor y sus familiares, originarios de Santa María Coyotepec, Oaxaca, habían llegado a Santa María Petapa para pasar las fiestas decembrinas.

Convivían con otros familiares en el patio de la casa ubicada en República de Ecuador, en la colonia Llano Suchiapa de Santa María Petapa, mientras esperaban a que terminara la preparación de la cena para el festejo.

Su padre relató que, cuando la niña recibió el disparo, fue auxiliada por algunos familiares que se dedican a la enfermería. Luego fue trasladada en un vehículo particular a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Matías Romero, un municipio cercano.

Tras 12 horas, fue llevada a Ciudad Ixtepec, desde donde partió una ambulancia aérea que la llevó al Estado de México y luego al Instituto Nacional de Pediatría.

“De inmediato la metieron a valoración médica, nos dijeron que su respiración venía muy lenta, porque en el traslado le suspendieron los medicamentos, lograron normalizar su respiración, a base de medicamentos ella está respirando, sin esos (medicamentos) no tendría la fuerza necesaria”, agregó López Fuentes.

Sin embargo, Vivian Michelle falleció este jueves a las 8:40 de la mañana.

Durante la conversación, el padre de familia exigió al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, una investigación “muy profunda” que permita detener a la persona responsable de arrebatarle la vida, “porque si no se actúa esto va a seguir ocurriendo, son personas inocentes que salen afectadas”.

“Yo no radico ahí, pero todos los días que estuve, a cualquier hora se escuchan los balazos, no se puede hacer una llamada por miedo que maten al que denuncie”, agregó. (Con información de Noticias, Voz e Imagen de Oaxaca)