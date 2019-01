En conferencia, video e Instagram al estilo “Game of Thrones”, Trump insiste en el muro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En un gesto poco habitual, el presidente estadunidense Donald Trump felicitó a la demócrata Nancy Pelosi tras ser elegida líder de la Cámara de Representantes, aun cuando reiteró su exigencia de que se construya un muro en la frontera con México.

En una sorpresiva conferencia de prensa en la que apareció al lado de agentes fronterizos, Trump confió en que trabajará al lado de Pelosi en temas como infraestructura, pero insistió en su reclamo para que se aprueben fondos para cumplir una de sus más repetidas promesas de campaña.

“Sin algún tipo de barrera, llámenla como quieran, pero sin un muro, no se puede tener seguridad fronteriza”, refrendó.

En ese contexto anunció que mantendrá el cierre del gobierno –paralizado desde el 22 de diciembre pasado– hasta que el nuevo Congreso, que entró en funciones hoy, apruebe los 5 mil 600 millones de dólares que demanda para edificar la valla en la frontera.

Trump alegó que más de 17 mil delincuentes intentaron cruzar la frontera a Estados Unidos en los meses recientes e intensificó su ofensiva en redes sociales. En Twitter publicó un video con la leyenda “Build the Wall” (Construyan el muro) y en Instagram posteó una foto suya con la leyenda “The Wall is coming” (El muro viene) y una tipografía que parodia la popular serie televisiva “Game of Thrones”.