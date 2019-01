López Obrador no le está cumpliendo a 40 millones de menores: Redim

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) lamentó la “invisibilidad” de las niñas, niños y adolescentes en el plan de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, situación que se advierte en la reducción de fondos destinados a su atención y protección.

En conferencia de prensa, integrantes de la Redim reprobaron que ante una severa crisis de derechos humanos heredada del gobierno de Enrique Peña Nieto, en la que “ser niña, niño y adolescente es más peligroso que ser adulto”, en sus planes de gobierno López Obrador no considere a los 40 millones de menores, que representan el 30% de la población del país.

“Sin el 30% de la población, sin las niñas, niños y adolescentes, no hay cuarta transformación posible”, señaló Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Redim, tras exigir al mandatario el cumplimiento de los nueve compromisos por la niñez, firmados el 30 de abril de 2018, en su casa de campaña, y que no han sido incluidos como parte de su programa de gobierno.

Los defensores criticaron el proyecto de López Obrador de crear la Guardia Nacional, lo que consideraron significa una prolongación de la guerra contra el narcotráfico iniciada con el gobierno de Felipe Calderón, que va en contra de su campaña de “abrazos, no balazos”, y que implicará la agudización de la violencia de la que los menores han sido las principales víctimas.

Durante la presentación del Balance Anual 2018, los integrantes de la red de organizaciones destacaron cifras como los 13 mil 217 menores asesinados de 2007 a 2017; los 6 mil 614 niñas, niños y adolescentes oficialmente reportados como desaparecidos por el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), al corte de abril de 2018; la prevalencia de la violencia sexual en niñas de 12 a 17 años, reflejada en los 20 mil 782 matrimonios en menores, en 2015, así como en que de los 2.3 millones de partos en el país, 7.3% fueron de madres de entre 12 y 17 años.

“Lo que se prometió no se está cumpliendo”, apuntó Pérez García al sostener que el gobierno de López Obrador arranca con “la invisibilidad” de la infancia, porque se están renovando mil 300 puestos del Sistema Nacional de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), que preside el mandatario, “con personas que no tienen experiencia y no tienen presupuesto”.

Criticó que en el presupuesto de egresos se haya reducido el 40% de los fondos para el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y se hayan destinado 16% menos para el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), responsable de la Procuraduría de Protección a niñas, niños y adolescentes.

A esos recortes se suman la desaparición de programas para Educación Inicial para niños de 0 a 3 años, así como de Estancias Infantiles del Instituto de Desarrollo Social, “lo que va a llevar a que las madres trabajadoras tengan que o pagar más por estancias, porque no va a haber subsidios, o dejar a sus hijos en sus casas con los consabidos riesgos; además se redujeron a 40% los Fondos de Conversión Social, y se peleó se logró un pequeño fondo, para el programa de Igualdad Sustantiva, movimiento”, acotó el director ejecutivo.

Recordó que el Comité de Derechos del Niño de la ONU establece que “cualquier reducción de presupuesto tiene que estar fundamentada y sobre todo garantizar que no represente un retroceso o una regresión a la garantía de derechos”, por lo que asegurar que en este gobierno se hará más con menos dinero “no se puede demostrar porque es sólo una decisión de facto automática, de reducción a todo mundo de presupuesto y esto va a tener un impacto negativo que se verá reflejado en los indicadores”.

Para el defensor, el presupuesto de egresos demuestra que “no se hizo un análisis programático, sino que se buscó jalar dinero para los 25 proyectos estratégicos y sacar de donde se pudiera, para programas como el de becas para jóvenes, que tiene muchas fragilidades, porque no hay posibilidad de seguimiento, son programas opacos, y son sinónimo de corrupción, que corre el riesgo de que no tengan pertinencia, que no se traduzcan en cambios y que los jóvenes sólo se conviertan en clientela electoral”.

Los defensores reprobaron la falta de atención a la niñez indígena, que es la más marginada del país, así como a la niñez migrante, ausencias que se agravaron durante la administración de Peña Nieto y que en los primeros días del nuevo gobierno no han tenido cabida.

Jennifer Haza, directora del Centro Melel Xojobal, de Chiapas, consideró que no deben descartarse los pocos avances que se tuvieron en la administración anterior tras la aprobación de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que permitió crear el Programa Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes que se promovió en agosto de 2017.

Destacó que programas como el mencionado, tenía entre sus objetivos a la niñez indígena, que “en estados como Chiapas el 83% de la población infantil vive en pobreza, por lo que no es posible que echar para atrás lo logrado en la administración pasada, si bien quedó a medias con muchos desafíos”.

Los defensores destacaron que hasta ahora, el gobierno de López Obrador no ha dado respuesta a los amparos que tramitaron organizaciones civiles para obligar a la actual administración a intervenir a favor de los más de 2 mil niños migrantes centroamericanos que se encuentran varados en las fronteras sur y norte.

Alicia Vargas, del Centro Interdisciplinario para Desarrollo Social, lamentó que hasta el momento no haya acercamientos de los responsables de aplicar la política pública de atención a la niñez con las organizaciones sociales, y recordó que el cambio de gobierno no anula las obligaciones internacionales que tiene el Estado mexicano en materia de protección a la infancia.

“Hay tratados internacionales que nuestro país ha firmado, donde está comprometido que el presupuesto del Estado debe estar enfocado desde la perspectiva de niñas, niños y adolescentes, cuidando el interés superior de la niñez y eso no está sucediendo en este país; corremos el riesgo de que el siguiente informe que tendrá que rendir este año el Estado mexicano frente al Comité de los Cerechos del Niño de la ONU, no tengamos una respuesta comprometida con el convenio firmado”, puntualizó.