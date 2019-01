NPR y los mejores videos musicales del 2018

.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– A comienzos del pasado mes de diciembre, el equipo periodístico dedicado al arte y la música de la importante cadena noticiosa norteamericana National Public Radio (NPR), con sede en la capital estadunidense de Washington D.C., publicó dos bloques con las “100 Mejores Canciones del 2018” y los “50 Mejores Álbumes” de dicho año.

“Durante un año turbulento repleto de traumas personales y políticos, las canciones más memorables no cedieron en su golpeteo afanoso hacia el pop. Incluso llegaron de todos lados: emergiendo desde mancuernas añejas y colaboraciones bizarras, escenarios locales y experimentos en solitario. En el caso de muchas de ellas, como fue el de la canción elegida como la número uno, de hecho fueron videos cuyo nudo de imágenes aún no hemos podido destrabar de nuestros recuerdos”, dice la presentación de las “100 Mejores Canciones del 2018” según NPR Inc., y sus estaciones hermanas.

Sin más, comenzamos con la elegida como la mejor del 2018: “This is America”, de Childish Gambino, traducida como “Esto es Estados Unidos”, video cuya violencia y deshumanización habla por sí solaPor contraste al video anterior, hallamos una auténtica joya estética en la nominada 93, “Liquid Days”, de Anthony Ruth Constanzo, contratenor que canta en falsete. Estos “días líquidos” son puestos en marcha por el bailarín Ron Myles Yachts Myle, arropado por la urbe.

La cantante mexicana de jazz Magos Herrera recibió el reconocimiento de NPR por su ensoñador álbum Dreamers, que grabó con la banda Brooklyn Rider de Nueva York, donde radica, considerado el número 15 de los mejores 50. Su interpretación a “Volver a los 17”, alabada por la cercanía de Magos con Edith Piaf y Billie Holiday, quedó en lugar 34.

A falta del video, veamos aquí una de las piezas de este disco lanzado por Sony Music, la zamba argentina “Balderrama”, de Manuel J. Castilla y Gustavo Cuchi Leguizamón, popularizada por la enorme tucumana Mercedes Sosa (1935-2009). Este video 360 se grabó en la Power Station de Berklee, Nueva York, con arreglos de Colin Jacobsen. Participan con Magos Herrera los violines de Johnny Gandelsman y Jacobsen; Nicholas Cords, en la viola; Michael Nicolas, al cello, y las percusiones de Gonzalo Grau.

Beyoncé y su esposo Jay Z (Shawn Corey Carter) viajaron con un séquito dancístico a París, Francia, para grabar en el Museo de Louvre un sorprendente video intitulado “Apeshit” (con asteriscos), como The Carters, rola seleccionada por NPR como la mejor canción 14 del año que se fue.

Una animación con muñecos en pro de la naturaleza es la buena onda de “Last Lion of Albion”, video del séptimo álbum de Neko Case, Hell-On.

Pero así como hay defensores de la ecología y de los derechos animales, existe de todo en este planeta. Y en la escena del “pop absurdo en un mundo absurdo” (según presenta Nastia Voynovskaya, de radio KQED) ubicamos a la viral “Mooo!” (que traduciremos con la onomatopeya en castellano “¡Muuu!”), reflejo de las ansias de una chica para vender su cuerpo como vaca lechera. Canta Doga Cat, mejor rola en el lugar 35.

El álbum máximo del 2018 para NPR fue Honey, de Robyn, su primer disco tras ocho años de intensas terapias sin grabar, quien regresa con una voz “sincera y emotiva”. Pop bailable cuya pieza homónima del álbum corresponde a la número siete y podemos seguir en este video de metáforas eróticas con la letra en inglés.

La australiana Courtney Bernet mereció el lugar 16 con su segundo álbum Tell Me How You Really Feel (o “Dime cómo realmente te sientes”). De este CD, la pieza “Need a Little Time” (“Necesito un poco de tiempo”), tema premiado con el número 13, nos lleva a esferas cósmicas para darnos un relax.

Debemos volver ya al mundo material con el bombardeo infatigable de tuíters en imágenes duras, incluidas por el siguiente video del grupo The 1975, “Love It, If We Made It” (“Lo amaría, si es que lo hicimos”), la novena mejor.

Gabriel Kahane, poeta ligado a “la generosidad de espíritu con Walt Withman” (a decir de Nate Chinen, de la WBGO), interpreta “November” con trémolos de piano, un tema enlistado en el sitio 33 de su álbum Book of Travellers, o “Libro de viajeros”.

Se acaba nuestro periplo con un homenaje sobrenatural al Rey del Pop Michael Jackson: “M J”, a cargo de Now, Now (KC Dalager and Brad Hale), en el peldaño 57 de la centena.

Sin duda, vale la pena sumergirse en las selecciones de las mejores rolas y discos comentados por el equipo profesional de National Public Radio, donde hallaremos de todo y para cualquier gusto, como en botica. Va la liga y buen año a nuestros lectores de Silencios.Alteraciones.