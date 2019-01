Monterrey golea 5-0 al Pachuca en su debut del Clausura 2019

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Monterrey se impuso con facilidad en su casa, durante su primer partido del Clausura 2019, al ganar con un marcador de 5 goles contra 0 al Pachuca.

Los rayados mantuvieron la ofensiva durante el inicio del encuentro, mientras que los tuzos únicamente reportaron llegadas a la portería en la primera decena de minutos.

El colombiano Avilés Hurtado se encargó del primer tanto al minuto 11 y posteriormente su compañeros. Jonathán González (min. 51), Rogelio Funes (mins. 58 y 74) y Ángel Zaldívar (min. 85) causaron el furor de la afición que se dio cita en el Estadio BBVA Bancomer.

Los tuzos tomaron con humor el resultado:

Bueno, entonces me voy haciendo a la idea de que no me van a traer nada los Reyes, ¿Verdad? 😓

— Club Pachuca (@Tuzos) January 6, 2019