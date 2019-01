Tener un Tri confiable en el menor tiempo posible, el reto del “Tata Martino”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) presentó la mañana de este lunes a Gerardo Martino como el entrenador que estará al frente de la Selección nacional durante los próximos cuatro años en el proceso rumbo al Mundial de Qatar 2022.

El nuevo director técnico dijo que su plan a corto plazo es tener un equipo confiable que sepa a lo que juega y siempre jugar contra las mejores selecciones del mundo que son las únicas que ayudarán a que la de México crezca.

“Sé cuál es la inquietud del pueblo mexicano, a dónde debería llegar la selección de México en Copa del Mundo, me ha pasado no valorar jugar finales y acá no podemos dejar de valorar jugar sistemáticamente los octavos de final. A veces los resultados por casualidad se dan y lo que más nos interesa es que se vea un equipo con idea de juego bien clara, si logramos eso el objetivo puede estar más cerca.

“No quiero hacer un diagnóstico para superar un cuarto partido, quiero hacer uno de los futbolistas con los que voy a contar para armar una Selección que juegue bien, ese es el diagnóstico, de cumplirlo nos acercará a las metas que todos buscamos, es difícil decir qué pasará en un Mundial para el que falta calificar, cuando hay tanto por delante. Aspiro a que en el menor tiempo posible tener un equipo confiable y que sepa a lo que juega, es la máxima aspiración que tenemos”, declaró.