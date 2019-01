Vinculan a presunto feminicida de Camila; parte médico indica que fue violada antes de ser estrangulada

VALLE DE CHALCO, Edomex. (apro).- Marciano “N” fue vinculado a proceso por el presunto feminicidio de Camila, la niña de nueve años que fue encontrada sin vida la madrugada del 1 de enero en la colonia Poder Popular de este municipio mexiquense.

Durante la segunda audiencia realizada por el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), se determinó que las pruebas aportadas, entre ellas la de siete testigos y el parte médico donde se estableció que la menor fue violada antes de ser estrangulada, fueron determinantes para iniciar un proceso legal en contra de quien fuera vigilante de la colonia.

El proceso de investigación tendrá una duración de tres meses, plazo en el que deberán presentarse las pruebas químicas y genéticas para acreditar la responsabilidad del implicado en el delito de feminicidio, cuya sentencia podría ser de 40 a 70 años de prisión. Mientras eso ocurre, Marciano “N” deberá permanecer en el Centro de Reinserción Social de Huitzilzingo del Estado de México.

Al salir de la audiencia, el padre de Camila, Juan Manuel Espinoza, se dijo satisfecho con el resultado de la primera etapa del juicio y confía en que las autoridades los sigan apoyando. Además, pidió la pena máxima para el responsable de la muerte de su hija, quien, dijo, no puede estar en la calle.

“Nosotros vamos por la pena máxima, una persona así no puede estar en la calle. No es la primera ni la última vez, son varias veces. Esa persona ya no puede estar en la calle por los hijos de todos y por la sociedad”.

Los padres de la menor recibieron el acompañamiento de Yuritzi Hernández de la Rosa, coordinadora del Observatorio Ciudadano en contra de la Violencia de Género, Desaparición y Feminicidios del Estado de México, quien afirmó que la violencia contra las mujeres en el Estado de México se ha recrudecido y los contextos de violencia se han agravado sobre todo contra las niñas y denunció el abandono en la materia de prevención de este delito por parte del gobernador del estado.

Además, resaltó la importancia de denunciar los casos de violencia contra las mujeres, para evitar más crímenes y pidió no calificar al responsable del feminicidio de Camila como “serial”, luego de conocerse dos casos más cometidos por el sujeto, pues afirmó que ninguna violencia es mínima.

Marciano “N” fue capturado la noche del jueves en Puebla, lugar al que huyó luego de cometer el asesinato de Camila, gracias a la colaboración de la activista Frida Guerrera. Es reincidente en el delito de violación y en 2012 fue detenido y sentenciado a 10 años de cárcel en el municipio de Tlacilotepec, Puebla.