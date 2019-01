En Guanajuato sólo opera el 25% de las gasolineras: Sinhue Rodríguez

GUANAJUATO, Gto., (apro).- Sólo 25% de las gasolineras en la entidad abrieron sus puertas este lunes para abastecer de combustible a las unidades automotoras.

Según un reporte del gobierno estatal, el pasado fin de semana únicamente operaron 10% de las estaciones. Y León reportó la crisis más grave, ya que de las 196 gasolineras que operan en esa ciudad, sólo siete pudieron suministrar el combustible, precisó el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

De visita en Uriangato, el mandatario estatal declaró ante los medios que el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero, le aseguró que entre el domingo y este lunes se reabriría el ducto León-Salamanca para regularizar el abasto, después del fallo en la distribución en nueve estados.

“Sin embargo, a horas de que lo abrieron lo tuvieron que volver a cerrar. (El director de Pemex) me dijo que hubo problemas, lo iban a abrir nuevamente en la noche, espero que pronto se normalice el abasto”, apuntó.

De acuerdo con Rodríguez Vallejo, la mañana de este lunes recibió un reporte donde se señalaba que 25 por ciento de las gasolineras estaban operando, “pero aun así es insuficiente para el regreso a clases, para la puesta en marcha de la economía del estado; necesitamos el cien por ciento. En la comunicación que tuve con el director me decían que se debe al cambio de la transportación de los combustibles de ductos a pipa. No nos importa si nos la mandan por ductos, pipas o bidones, lo que queremos es la gasolina y que se tenga al cien por ciento”, exigió.

Tras detallar que este lunes abrieron en León sólo 22 de las casi 200 gasolineras, agregó: “Eso da la dimensión de la problemática. Hoy amanecieron ya 22 con combustible, ha ido subiendo, pero es insuficiente, hay filas, filas y filas de gente esperando”.

En Silao, de las 23 gasolineras que operan, sólo cuatro vendieron gasolina este lunes, y una de ellas cerró al mediodía porque se le acabó el combustible. Los encargados de la estación dijeron que desconocían en qué momento recibirían otra carga.

Aunque manifestó su respaldo a la estrategia federal contra el robo de combustible –motivo por el que hubo cambios en la forma de distribuir la gasolina, según el presidente Andrés Manuel López Obrador y la propia empresa productiva del Estado, Petróleos Mexicanos–, el gobernador aclaró que hay inconformidad por el desabasto.

“Queremos que se combata el robo y queremos tener abastecimiento de gasolina, queremos ambas cosas y que no perjudiquen a la mayoría de la ciudadanía… La gente me dice que cómo es posible que teniendo la refinería en Salamanca no tengamos combustible”, soltó.

El panista descartó las versiones de que el desabasto fue intencional en perjuicio de las entidades gobernadas por partidos distintos a Morena. “No es un tema que tenga que ver, es coincidente y no hay que echarle más grilla al asunto”, lanzó.

Y pidió al gobierno federal “dar la cara a la ciudadanía y explicar qué está pasando… van a mandar más pipas, pero son nueve estados, está complicado. Nos contestan a los gobernadores, pero que ellos también salgan y expliquen”, exigió.

Tanto el gobierno estatal como los municipios optaron por garantizar el abasto de las unidades de emergencia, el Sistema de urgencias, las policías, los Bomberos y otras instancias como Protección Civil.

En Guanajuato capital, el alcalde panista Alejandro Navarro informó que sólo se utilizaría el 50% de las flotillas de los servicios municipales durante el tiempo en que el abasto de gasolina continúe irregular.

En esta ciudad, 10 de las 14 gasolineras permanecen cerradas.