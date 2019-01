Segob revisará proceso penal del caso Padrés y de Eugenio Hernández: AMLO

HERMOSILLO, Son. (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la secretaria de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, informará sobre estatus legal del proceso penal que enfrenta el exgobernador sonorense, Guillermo Padrés Elías, quien se autoproclamó como “preso político” en una carta enviada al mandatario mexicano en diciembre pasado.

Durante la conferencia matutina de este lunes, el titular del Ejecutivo en México fue cuestionado por el programa de liberación de presos políticos que dejó la administración de Enrique Peña Nieto y, en particular, sobre Padrés Elías quien se encuentra recluido en Reclusorio Norte de la Ciudad de México desde hace dos años, un mes y 27 días.

“Seguramente la licenciada Olga Sánchez Cordero va a informar sobre este caso en particular y sobre todo lo que se ha venido haciendo para liberar a los presos políticos”, adelantó López Obrador.

Luego recordó a los representantes de los medios de comunicación que existe una mesa en la Secretaría de gobernación atendida por Olga Sánchez Cordero en la que se están revisando los casos para cumplir con el compromiso de liberar a presos políticos.



“Hay presos que están injustamente en las cárceles, ya han salido un número importante y van a seguir saliendo, pero se están revisando todos los casos”, enfatizó.

En extendida respuesta relacionada con el caso Padrés, AMLO también relató que el fin de semana pasado cuando visitó Tamaulipas, dos hermanas del exgobernador Eugenio Hernández, quien se encuentra preso desde el 6 de octubre de 2017 por los delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita, le entregaron una carta al presidente para el exgobernador tamaulipeco sea liberado a la brevedad posible y tenga la garantía que se le respeten sus derechos humanos durante el juicio.

“No estamos rechazando a nadie y se está haciendo una revisión, actuando con mucha responsabilidad, y buscando que se haga justicia cuando ,en efecto, se trate de una consigna política de mantener en la cárcel a personas, porque hay muchos que les han dilatado demasiado su sentencia, que no le resuelven cuando no hay elementos desde el punto de vista jurídico, o sea, ya se acaba la persecución por consignas como lo hacían antes; eso se termina en apego estricto a la legalidad”, justificó el presidente de la República.

En tanto al caso Padrés, se tiene que el 22 de diciembre anterior se autoproclamó preso político debido a que no le han respetado su derecho de ser liberado bajo fianza porque los delitos que se le imputan son considerados “no graves”.

En aquella noche de sábado, el exgobernador Guillermo Padrés rompió el silencio desde el 10 de noviembre de 2016 cuando se entregó a la autoridad para enfrentar los delitos que se le imputaban.

Padrés le pidió a su familia que compartiera el audio de su llamada, a fin de pedir clemencia y justicia al presidente Andrés Manuel López Obrador. También extendió su petición a los titulares de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

En el audio que tiene una duración de cinco minutos con 11 segundos, Padrés acusó que su encarcelamiento de más de dos años se debe a que jueces “perversos y obedientes al viejo sistema del PRI” han tenido represalias contra él “valiéndose de artimañas jurídicas” para retenerlo reclusorio norte de la Ciudad de México.

“Elevo la voz señor presidente para pedirle que me ayude y acabe con este sistema represor que me tiene como preso político en esta prisión”, señaló Padrés en el audio.

Y luego relató: “Durante este infierno que me tienen, aquí el viejo sistema -qué bueno que ya se fue el PRI- ha acusado a mi familia, y con todo el dolor de mi alma, encarceló cobardemente a mi hijo en el reclusorio de alta seguridad por más de nueve meses para presionarme, para que yo aceptara delitos que no cometí y lo hicieron sin ninguna prueba al respecto, y luego de pasados los nueve meses con ‘un usted disculpe, no hay ninguna prueba contra ti’, hicieron todo con la intención de lograr que yo me implicara en delitos que no cometí”.

Padrés enfrenta un proceso por la presunta defraudación fiscal de 70.4 millones de pesos y otro por supuesto lavado de dinero por una cantidad de 11.1 millones de pesos.

El 14 de octubre de 2016 Guillermo Padrés Elías fue declarado prófugo de la justicia al negarse a enfrentar las querellas: AP/PGR/DGCAP/ZNO-XIV/13/2016, AP/PGR/DGCAP/ZNO-XIV/8A/2015 y AP/PGR/ DGAP/ZNO-XIV/13A/2016.

Unos 27 días después, el 10 de noviembre de 2016 se entregó de manera voluntaria para declararse inocente de las acusaciones de desvío de fondos públicos, operación de recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa, lavado de dinero y evasión fiscal.

“Enfrentaré esto como siempre he enfrentado los retos y las luchas políticas, porque soy un perseguido político de un sistema que quiere emparejar cartones para tratar de omitir los señalamientos de corrupción que se les imputan y pretenden hacerlos repercutir a otro partido o persona para nivelar este asunto”, declaró aquella mañana Padrés a Radio Fórmula.