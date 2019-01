Ponen en venta casa de Sergio Pitol ante desinterés del gobierno de Veracruz para convertirla en museo

XALAPA, Ver. (apro).- Laura Demeneghi, sobrina del escritor y novelista Sergio Pitol, fallecido en abril pasado, acusó que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez; el alcalde de esta ciudad, Hipólito Rodríguez Herrero, y la rectora de la Universidad Veracruzana (UV), Sara Ladrón de Guevara González, mostraron desinterés por rescatar la casa del autor de La Vida Conyugal para convertirla en museo, por lo que el inmueble fue puesto en venta.

En entrevista para medios locales, Demeneghi recordó que en algún momento también se propuso albergar ahí la biblioteca de Sergio Pitol para que se convirtiera en un centro de estudios, pero las autoridades se negaron a apoyar.

“Queríamos hacer como museo una parte, sobre todo dejar intacto donde vivía mi tío, para que la gente pudiera venir y conocer cómo era el interior, su espacio de trabajo, mostrar papeles inéditos que tiene, algunos premios, algunas piezas de arte que son importantes, que son históricas”, apuntó.

Desde ayer, en la calle Pino Suárez número 7 del Centro Histórico de Xalapa, a tres cuadras del Zócalo, fue colocada una lona con la leyenda: “En venta”. Otra fracción del inmueble ya fue puesto bajo el esquema de arrendamiento.

Sergio Pitol falleció el 12 de abril de 2018 en medio de una fuerte polémica, porque objetos de gran valía desaparecieron de su residencia mientras era custodiada por el DIF Estatal, entonces a cargo de Karime Macías de Duarte, prófuga de la justicia.

Y cuando los cuidados y resguardo de la casa pasaron a manos del gobierno de Miguel Ángel Yunes, a través del DIF y de la Secretaría de Salud, exempleados del escritor acusaron a la autoridad de suministrar medicinas genéricas e insumos alimenticios de baja calidad para abaratar los gastos que ocasionaba el afamado escritor.

Cuando Pitol aún estaba lúcido, su familia presentó un proyecto para la adecuación de la Casa-Museo.

“Nosotros estamos dispuestos a prestar el inmueble para tal cometido, pero por la apatía del gobernador Cuitláhuac García, no quiero ser sarcástica con lo que te voy a decir, pero yo creo que no tiene ni idea de quién es Sergio Pitol. Hipólito Rodríguez deja mucho qué desear y a Silvia Alejandre Prado (secretaria de Cultura) siento que le parece que el proyecto no tiene la mayor relevancia”.

En cuanto a la obra de Pitol, su familia entregó los libros a la rectora de la Universidad Veracruzana (UV), Sara Ladrón de Guevara, quien ni siquiera le dio las gracias.

“A quien más le debería interesar es a la rectora, pero ya es un hecho consumado, yo voy a vender la casa”, remató Laura Demeneghi.