Pemex incumplió en regularizar suministro de combustible en Jalisco: Amegas

GUADALAJARA, Jal. (apro).- Petróleos Mexicanos (Pemex) incumplió con el compromiso que hizo el 7 de enero con el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, de suministrar los 94 mil barriles de gasolina diarios que se requieren para regularizar el abasto de combustible en la zona metropolitana de Guadalajara.

El presidente de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas), Pablo González explicó que ayer llegaron 37 mil barriles, y hoy fueron solo 45 mil “la mitad de lo que se prometió, entonces continúa el desabasto”.

Detalló que dentro de la zona metropolitana existen 500 estaciones de servicios, la mitad están sin combustible, mientras que al interior del estado el desabasto es menor.

Otro dato que aportó es que hasta el momento las pérdidas para las gasolineras a causa del desabasto ascienden a tres mil millones de pesos.

“Las pérdidas económicas las tiene todo Jalisco. Todos aquellos que sufren ahorita el traslado las tienen. El mercado de las gasolinas en Jalisco son 300 millones de pesos diarios de venta. Estos diez días que tenemos, hemos dejado de vender tres mil millones de pesos”.

Estima que en entre dos o tres meses se regularizaría el servicio al cien por ciento. Además, pidió al gobierno del estado que se aumente la vigilancia en las gasolineras para evitar conatos de violencia y de vandalismo.

Indicó que a diferencia de lo que sucedía, ahora los barriles se distribuirán de manera equitativa en las estaciones de servicio de los diferentes municipios para asegurar el combustible en todas las zonas.

Por su parte, el coordinador del Gabinete Económico de Jalisco, Alejandro Guzmán Larralde, indicó que la logística de Pemex afecta ahora a municipios del interior del estado, entre ellos se encuentran: Ocotlán, Mazamitla, Villa Hidalgo, Arandas, Cañadas de Obregón, Colotlán, Amacueca, Atemajac, Atoyac, San Martín Hidalgo, Villa Corona, San Juanito de Escobedo, Zapotitlán de Badillo, San Julián y Cañadas de Obregón.

“El problema lo seguimos viendo fundamentalmente en el área poniente de la ciudad de Guadalajara por el problema de que la terminal de Zapopan tiene menos capacidad y ya empezamos a ver algunos problemas en el interior del estado, pero porque la logística se está retrasando”, señaló el funcionario estatal.

Calculó que a este ritmo el abasto en toda la zona metropolitana se alcanzaría dentro de dos semanas.

“Los barriles que nos han mandado en los últimos días, más los que van a llegar hoy, son alrededor de 45 mil barriles, de 60 mil; sin embargo, por los retrasos no se surten 100% en las estaciones. No llegan directamente a las estaciones, tienen que llegar primero a las terminales y no tienen la cantidad de pipas para abastecer. Nos pueden querer mandar más, pueden tener esa intención, pero mientras no tengan los vehículos están limitados”, refirió.

Alejandro Guzmán precisó que existe suficiente diésel y que no cuenta con reportes de afectaciones por falta de combustible en los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta.