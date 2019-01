El youtuber Luisito Comunica, con casi 21 millones de suscriptores, quiere ser gobernador interino de Puebla

PUEBLA, Pue. (apro).- A 15 días de que venza el plazo para que el Congreso local nombre al gobernador interino, el número de aspirantes al cargo crece cada día al grado que suman ya 18 registrados, incluido el youtuber Luis Arturo Villar Sudek, mejor conocido como Luisito Comunica.

De manera oficial, el legislativo poblano ha recibido, hasta este miércoles, 18 cartas de intención para ser tomados en cuenta en la designación del interino, luego de la muerte de la gobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo.

Según el presidente de la Comisión Permanente del Congreso local, José Juan Espinosa Torres, la definición del cargo tendrá que tomarse esta semana, antes del 12 de enero, aunque el plazo que establece la Constitución del Estado vence el día 25.

Entre las propuestas que se han tramitado este día se encuentra la del influencer Luisito Comunica, que fue presentada por un club de fanáticas del youtuber, quien es egresado de la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.



Espero que voten por mí pic.twitter.com/96tWuwRaBD — Luis El Chido (@LuisitoComunica) January 10, 2019

Luisito Comunica tiene más de 20 millones 800 mil suscriptores a su canal de YouTube, y más de nueve millones de seguidores en Instagram, cuatro millones 290 mil en Twitter y tres millones 360 mil en Facebook. Él mismo dio a conocer su interés en un tuit en el que dice “espero que voten por mí”.

El antecedente de un youtuber que incursionó en política electoral se puede encontrar en Taiwán: es el caso de Weijie Qiu, Froggy, de 43 años, elegido en diciembre pasado como representante de distrito en la capital Taipei.

A la larga lista de propuestas para la gubernatura interina de Puebla se sumaron además las de José Hipólito Sánchez Hernández, exdirector del Seguro Popular en Tlaxcala; la activista María Isabel Lugo Chávez; la militante de Morena, Ana María Mendoza Cruz, y el exconsejero electoral, Paul Monterrosas Román.

Ya antes se habían anotado Abraham Quiroz Palacios, excandidato a gobernador por Morena; Héctor Sánchez Sánchez, presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Humberto Morales Moreno, académico y consultor político y Marcia Luz García Fernández de Lara, nieta del exgobernador Alfredo Toxqui.

También presentaron carta de intención exrector de la UDLAP, Enrique Cárdenas Sánchez; el exalcalde de Puebla, Gabriel Hinojosa Rivero; Ana Paola Migoya Velázquez, excontendiente a la alcaldía de Puebla por el PVEM; el exalcalde poblano, Ricardo Villa Escalera y el exrector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) José Marún Doger y Corte.

Otros que formalizaron su aspiración son la regidora de la capital poblana, Rosa Márquez Cabrera; el integrante de Proyecto Nacional Ciudadano, Norberto Amaya Aquino, el activista Felipe Soriano Sánchez; Guillermo Pacheco Pulido, quien fue presidente del TSJ, y el diputado local Héctor Alonso Granados.

Igual otros diputados locales como el líder del Congreso local, Gabriel Biestro Medinilla, de Morena, así como el diputado Gerardo Islas, del Frente por Puebla y hombre cercano a Moreno Valle y Alonso Hidalgo, se incluyen entre los prospectos para el cargo.

Además, se sabe que una fracción del morenovallismo respalda la posibilidad de que el actual encargado de despacho, el secretario General de Gobierno, Jesús Rodríguez Almeida, sea ratificado en el cargo.

Otros nombres que se mencionan como propuestas de los partidos son el exsenador panista Humberto Aguilar Coronado y los legisladores federales por Morena, Héctor Jiménez y Meneses e Ignacio Mier.

El gobernador interino se encargará de convocar a elecciones extraordinarias, las cuales se celebrarán el 2 de junio de este año para que coincidan con los comicios que se realizarán este año en otras entidades del país.

Rector pide perfiles distintos

El rector de la Universidad Iberoamericana Puebla, Fernando Fernández Font, consideró que si Morena insiste en volver a postular a Luis Miguel Barbosa por la gubernatura en las elecciones extraordinarias, sufrirá una derrota.

El académico jesuita se pronunció por que los partidos propongan perfiles distintos a los grupos que ya contendieron el 1 de julio.

Consideró que la postulación de Barbosa implicaría una segura derrota para Morena por la polarización que generó en las pasadas campañas.

“Tener polarización no nos ayuda. Vamos cambiando las canicas, vamos cambiando las cartas del juego. Volver a poner a Barbosa me parece que es volver a repetir lo mismo, me parece que están buscando perder porque ya sabemos lo que pasó”, expresó.

También el rector de la Ibero pidió que el PAN no trate de sacar “raja política” de la tragedia en la que perdieron la vida Alonso Hidalgo y Moreno Valle, por la petición que hizo el dirigente nacional del partido, Marko Cortés, de que se nombre a un panista en el interinato.

Consideró que en Puebla debe prevalecer el interés de ciudadano de contar con comicios democráticos que generen estabilidad política para el próximo sexenio.

En ese sentido, Fernández Font se pronunció por que los comicios extraordinarios queden a cargo del Instituto Nacional Electoral (INE), por la desconfianza que generó el Instituto Estatal Electoral por las irregularidades que se cometieron con la custodia de los paquetes electorales en la pasada contienda y que no fueron sancionadas.