Warner Channel y sus estrenos en el inicio de 2019

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Warner Channel abre la última temporada de The big bang theory, y también ofrece la nueva etapa de Young Sheldon, nuevos episodios de Riverdale, y el especial de película Viajes fantásticos.

The big bang theory y Young Sheldon son dos propuestas televisivas que han conquistado a un público numeroso. Desde el 7 de enero, a partir de las 21 horas, sale al aire la última temporada de la primera, seguida de la nueva de esta última.

Se verá el esperado crossover de The big bang theory y Young Sheldon titulado The VCR Illumination. En este episodio Sheldon y Amy se encuentran cabisbajos luego de que su teoría fuera refutada; ambos encuentran una cinta VHS donde Sheldon, aún siendo niño, los motiva a seguir luchando y no rendirse. También, en este cruce de historias, Bernadette trata de ayudar a Howard en su audición de Magic Castle.

En este capítulo participan Iain Armitage (Sheldon Cooper), Lance Barber (George) y Montana Jordan (Georgie) del cast de Young Sheldon, y Christine Baranski (Beverly), quien ha intervenido en The big bang theory.

En este 2019, Warner Channel preparará maratones de The big bang theory. El primero será el 27 de enero a las 12 horas. Aquí se recordará el inicio del Big Bang, cuando cuatro científicos conocen a una carismática aspirante a actriz, Penny, quien se muda al departamento de enfrente. Entonces, el peculiar quinteto enamoró a los espectadores desde su comienzo, y colocó a la ciencia en otra posición.

La vida de los físicos Leonard Hofstadter y Sheldon Cooper se altera cuando Penny se muda al departamento de enfrente. Leonard se enamora de Penny, sin ser correspondido, pero así comienza una amistad donde ella conocerá la personalidad obsesiva compulsiva de Sheldon, el estilo de los sesenta, la dependencia de la madre de Howard Wolowitz y el mutismo selectivo de Raj Koothrappali.

Aquí se recordará cuando Penny compara a Sheldon con el protagonista de la película Una mente brillante; cuando Howard presume hablar ruso, árabe y farsi; a Sheldon cantando canciones del Violinista en el Tejado en The Cheescake Factory después de tomar una bebida adulterada por Penny; la alergia de Howard a los cacahuates; el primer beso entre Leonard y Leslie, entre otros grandes momentos.

Cabe recordar que la primera temporada de The big bang theory tuvo un elenco de primera con los actores Vernee Watson, como la enfermera Althea; Brian Wade, como Kurt, el exnovio de Penny; Sara Gilbert como Leslie Winkle, científica y novia de Leonard; Laurie Metcalf como Mary Cooper, la madre de Sheldon; Mark Harelik como el Dr. Eric Gablehauser; Brian George y Alice Amter como el señor y la señora Koothrappali, los padres de Raj; Sarayu Rao como Lalita Gupta; Courtney Henggeler como Missy, la hermana melliza de Sheldon; y Carol Ann Susi como la señora Wolowitz, entre otros.

El 13 de enero, a las 17:45 horas, se emitirá el especial de películas, Viajes fantásticos, que reúne a actores como Mia Wasikowska, George Clooney y Dwayne La Roca Johnson. Se disfrutará Alicia en el País de las Maravillas, la historia de una joven de 19 años que deberá encontrar su destino. Esta adolescente se sumergirá en un país encantado y habrá de decidir si derrota o no el reino de terror de la Reina Roja.

Luego, un exniño genio y una adolescente con habilidades y destrezas mentales viajarán a un sitio mágico: Tomorrowland (también así se llama el filme), donde quedarán atrapados entre el tiempo y el espacio. Esta epopeya de ciencia ficción, misterio y aventura la dirigió Brad Bird y fue coescrita y producida por Bird y Damon Lindelof, productor y guionista de la reconocida serie Lost.

También se exhibirá Viaje 2: La Isla Misteriosa, una fascinante aventura protagonizada por La Roca Johnson. En esta trama, un adolescente recibe una señal codificada de auxilio desde un lugar en el Pacífico sur donde nada debería existir. Él y su nuevo padrastro se unen a la búsqueda para rescatar al único habitante de una isla misteriosa.

A partir del 16 de enero se proyectarán los nuevos episodios de Riverdale, con mucho drama y suspenso. Esta serie, protagonizada por KJ Apa, Lili Reinhart, Camila Mendes, Cole Sprouse, Madelaine Petsch y Ashleigh Murray, se transmitirá todos los miércoles a las 20 horas con repeticiones a la media noche.

En esta tercera etapa, cada uno de los personajes ha tenido que meditar sobre el rumbo que tomarán sus vidas y el futuro que les espera con un nuevo misterio sobrenatural.

Así inicia el año este canal de paga.