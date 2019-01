Transparentan movimientos de beisbolistas mexicanos mediante una plataforma digital

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A partir de la temporada 2019, la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) implementará el Sistema Digital de Transferencia y Control de Jugadores mediante el cual los equipos realizarán todos los movimientos de peloteros a través de un software que transparentará el registro de los mismos.

El sistema será operado por la LMB a través de una intranet y por los 16 clubes mediante una extranet con una contraseña por usuario y la huella digital del mismo, de tal suerte que de cada movimiento que se haga quedará un registro para saber quién lo llevó a cabo.

A través de esta plataforma, los equipos registrarán las altas y bajas de jugadores, los cambios definitivos, cesión de derechos o préstamos entre ellos, todos respaldados con la documentación que avale los movimientos como los contratos y sus respectivos addendums, actas de nacimiento y pasaportes, entre otros.

“Los acuerdos de palabra entre directivos tendrán que estar en el sistema y avalados con los respectivos documentos. Lo que no esté en el sistema no será válido ante la LMB. Lo mismo con los jugadores: todo lo que acuerden con los equipos como la renta de un departamento, boletos de avión, salario o cualquier cosa que les prometan deberá quedar asentado en el contrato porque si no está por escrito no será válido”, explica Javier Salinas, presidente de la LMB.

Además, durante la próxima campaña –sin fecha aún definida– comenzará a operar una Comisión de Controversias donde los peloteros podrán reclamar ante la LMB los incumplimientos de pago de salario o en especie de parte de los equipos.

En el sistema, cada club podrá revisar su estado financiero ante la LMB. Como esta información estará digitalizada, todos aquellos que tengan adeudos (como en el pago de pelotas, multas, etc.) automáticamente no podrán realizar ningún movimiento hasta que se pongan al corriente.

El sistema tampoco permitirá que los clubes registren a más de 38 peloteros en su roster ni a ocho extranjeros puesto que el límite es siete.

“No tenemos por qué ocultar los movimientos, antes esto era secreto”, insiste Salinas.

De hecho, en 2018 el club Tigres de Quintana Roo denunció ante la LMB que el club Diablos Rojos lo despojó de cinco peloteros –en realidad fueron siete– que de un día para otro pasaron de la lista de reserva de un equipo al otro con el argumento de que Tigres “le estaba guardando” sus jugadores a Diablos.

El cambio que fue operado por el entonces presidente adjunto de los felinos, Francisco Minjarez, ahora vicepresidente de Diablos Rojos, fue avalado por la LMB cuando Plinio Escalante fungía como presidente y Néstor Alba Brito era el director de Operaciones. Minjarez fue suspendido de forma indefinida por la Liga.

El Sistema Digital de Transferencia y Control de Jugadores tiene la intención de que los equipos no cometan este tipo de irregularidades y que todos puedan ver qué jugadores están disponibles, quién contrató a quién y que los jugadores no firmen contrato con dos equipos.

Los datos que alimentarán el sistema generarán una gran base de datos y documentos que la LMB verificará para evitar que sean falsos. Cualquier intento de registro de un jugador que no cumpla con el check list de 17 puntos y la documentación respectiva no podrá ser dado de alta.

Este viernes comenzará y la capacitación y entrega de contraseñas al personal que cada club designe para que antes del inicio de la temporada 2019 -4 de abril- comience a operar.