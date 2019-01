“No nos vamos a afligir en el combate a la corrupción”: AMLO en Tlalnepantla

TLALNEPANTLA DE BAZ, Edomex. (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en segundo plano la puesta en marcha de uno de los principales programas de su gobierno, “Jóvenes construyendo el futuro”, tras reiterar que su gobierno “no se va a afligir” en el combate a la corrupción.

“Le pido a todo el pueblo que nos ayude, que tengan confianza, paciencia, que no se dejen alarmar por los que no actúan con responsabilidad en los medios de información, que afortunadamente no son todos, pero sí algunos quieren crear psicosis para que nosotros aflojemos. Yo les digo que el que se aflige, se afloja”, soltó ante cientos de mexiquenses en esta localidad.

Luego de entregar tarjetas de débito a jóvenes beneficiarios del mencionado programa, en la explanada del Palacio Municipal, el Ejecutivo entró de lleno a la defensa de su estrategia para combatir el robo de combustibles en el país, y precisó que sólo en el 2017 “se robaron más de 60 mil millones de pesos por el huachicoleo abajo y el huachicoleo arriba, porque se permitía”.

Y, como en tiempos de campaña, alzó la voz: “Ya me conoce la gente, soy perseverante, se va a acabar la corrupción… Vamos a limpiar el gobierno de arriba para abajo, como se limpian las escaleras. Debemos evitar que el dinero del pueblo se vaya por el caño de la corrupción”.

Según sus cuentas, en la administración pasada diariamente se robaban 700 pipas que trasladaban combustible, pero “hoy bajó a 100 pipas el robo y va a seguir bajando”, prometió.

Jóvenes le piden no fallar

Belém Maceda, de 24 años, pasante de la licenciatura de Geografía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fue la primera en recibir su tarjeta como beneficiaria del programa “Jóvenes construyendo el futuro”, cuyo fondo asciende a 3 mil 600 pesos mensuales mientras recibe capacitación laboral en derechos humanos y termina su tesis.

En representación del millón 100 mil jóvenes que ya se inscribieron en el programa, de acuerdo con cifras oficiales, la joven destacó que López Obrador sí cumplió su promesa de campaña de apoyar a la juventud, y le pidió no fallarle ni a ellos ni al país en sus demás propuestas.

En su oportunidad, la titular de la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, destacó ejemplos de beneficiarios del programa, entre ellos uno que recibirá capacitación en Coca Cola Femsa y otros en la empresa Argos, donde aprenderán actividades relacionadas con la producción televisiva.

“Quizá de ahí salga el próximo (Alfonso) Cuarón”, lanzó optimista, y provocó risa entre algunos asistentes.

En la entrega de las credenciales a aproximadamente 20 jóvenes, hubo quienes no resistieron la tentación y pidieron al tabasqueño tomarse ‘selfies’, a lo que éste accedió, como ya es su costumbre.

Y lo mismo hizo el mandatario cuando entró caminando a la explanada, entre porras, aplausos y la Marcha de Zacatecas a todo volumen.

De gira a Guerrero, Morelos y Edomex

Luego de pedir un minuto de silencio por la muerte del exgobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo González, a quien otrora criticó como parte del llamado “Grupo Atlacomulco”, López Obrador anunció que el próximo fin de semana realizará una gira por Guerrero y el Estado de México para echar a andar otros programas sociales que prometió en campaña.

Este viernes 11 estará en Tlapa de Comonfort, considerado “el corazón de la Montaña de Guerrero”, donde iniciará el programa de apoyo a personas con discapacidad. Un día después irá a Ayala, Morelos, donde conmemorará el centenario del asesinato del líder revolucionario Emiliano Zapata, y el domingo 13 visitará el municipio mexiquense de Chalco, donde dará el banderazo al programa de pensión alimentaria universal para adultos mayores, con el doble de dinero que reciben hasta ahora.

“Se van a destinar recursos al pueblo como nunca se había hecho en el país”, prometió López Obrador, alentado con los vítores de los asistentes que, como en campaña, gritaban al unísono: “¡Es un honor estar con Obrador!”.