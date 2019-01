WOLA argumenta contra la Guardia Nacional y propone retiro gradual de militares en seguridad

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) advirtió que la propuesta de Guardia Nacional del gobierno de Andrés Manuel López Obrador concretizaría la militarización de la seguridad pública en México.

En un análisis firmado por la especialista Maureen Meyer, directora para México y Derechos de Migrantes de WOLA, se plantea que, en lugar de reformar la Constitución mexicana para consolidar el papel de los militares en la seguridad pública, el gobierno de López Obrador debe desarrollar una estrategia encaminada al retiro gradual de las fuerzas armadas mexicanas en la seguridad pública.

#Mexico is discussing creating a National Guard to fight record violence levels.

But military and police are not interchangeable. Strengthening the military's role in fighting crime puts #HumanRights at risk: https://t.co/rWzu0oPVhT

— WOLA (@WOLA_org) January 10, 2019