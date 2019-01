Banda gana concurso para presentarse en el Vive Latino… y la dejan colgada

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En marzo pasado, la banda veracruzana Ro & Los Mambotango ganó la tercera edición del Play Music Band, y con ello el pase para presentarse en el festival Vive Latino de este año. Sin embargo, la organizadora del concurso, Mind Producciones, se deslindó con el argumento de que dejó de operar.

El primero de marzo de 2018 la agrupación Ro & Los Mambotango –fusión de diversos ritmos que la hacen sonar como una big band moderna, originaria de Poza Rica, Veracruz– ganó la final del Play Music Band al competir con Absenta, Soulsticio, Íkaro y Fonética (también de Poza Rica) en una final realizada en el Bajo Circuito Multiforo Urbano de esta ciudad.

Ahí, Los Mambotango (que tocaron 35 minutos) fueron calificados en cualidades como ejecución, técnica, desenvolvimiento escénico, organización dentro del escenario, originalidad y aceptación del público. El jurado estuvo integrado por el músico Luis Mirafuentes, la productora musical Vanessa Scott y Carlos Pulido, este último director general de Mind Producciones, empresa organizadora del Play Music Band. Ver:





Pulido, en entrevista con Apro, explicó que aún no definían si Los Mambotango tocarían en el Vive Latino 2018 ó 2019, pues había retrasos en la logística del festival debido al sismo del 19 de septiembre de 2017, por lo cual invitó al público a consultar la web https://playmusicband.com/ para conocer la fecha exacta.

“Pero de que se presentan, se presentan en el Vive”, confirmó en ese momento a esta agencia.

Los Mambotango no se presentaron en el Vive Latino 2018, pero creyeron que tendrían fecha y horario para este 2019.

Pero hoy, Rodrigo Casares, conocido como “Ro” –voz, compositor y líder de Los Mambotango– explicó a Apro que aunque tuvieron “comunicación intermitente” con Carlos Pulido a lo largo del año, nunca tuvieron comentarios más allá de “esperen, esperen”, por lo cual siempre estuvieron atentos.

Cuando en noviembre pasado no aparecieron en el cartel del Vive Latino 2019, insistieron con Pulido y parte de su staff (específicamente Diego Durán), hasta que esta semana el director de Mind Producciones les dio a conocer vía mensaje celular que:

“La productora (Mind Producciones) y todo lo que tiene que ver con ella dejo de funcionar desde ya casi un año, ya que los eventos y todo lo que involucraba a los ingresos de ellos llevó a que se cerrara por completo, ya que dejó de ser un negocio, al contrario un lastre…” (sic).

Apro buscó vía telefónica a Carlos Pulido en diversas ocasiones para saber del tema pero no obtuvimos respuesta.

Por su parte, Rodrigo Casares comentó:

“Eso de que no hubo dinero es mentira, por banda nos cobraron entre diez y quince mil pesos, unos setenta mil pesos por eliminatoria, básicamente nos pagábamos el lugar, en este caso hubo eliminatorias en el Teatro Metropolitan; la final, por diversas circunstancias, fue en el Bajo Circuito que cobra mucho menos que un Metropolitan.

“Es decir, Pulido confía en que como vivimos en Veracruz no vamos a seguir insistiendo por todo lo que implica; de hecho después de que me respondió deslindándose por mensaje (WhatsApp) me bloqueó. En algún momento me dijo ‘si no es en el Vive Latino te hecho la mano para que sea en otro festival, tengo contactos en Pal’ Norte, me deben un favor’, hasta mete a gente que no tiene nada que ver.

“Lo que hizo con nosotros es un fraude, y no sólo conmigo, al parecer hay más grupos a los que no les ha cumplido. Me imagino que es parte de su forma de operar al abrir y cerrar productoras de eventos musicales”.

–¿Demandarán?

– Estamos analizando varias opciones, entre ellas la vía legal– finalizó sobre el tema.

Por lo pronto Ro & Los Mambotango sigue promocionando su disco Lluvia de estrellas (2017) y se presentarán el mes próximo en el evento “Acústicos del Parque España” en esta ciudad, encuentro gratuito en el que estuvieron en septiembre del año pasado compartiendo espacio con Tessa Ía, Leiden, Silvana Estrada, Laura Guevara, Loli Molina, Amanda Tovalín, Ceci Leos, Raul Castaños y Mauricio Díaz “El Hueso”.