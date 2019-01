Enrique Alfaro niega ola de violencia en Jalisco; presume baja en delitos patrimoniales

GUADALAJARA, Jal. (proceso.com.mx) El gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez aseguró que seis de los siete delitos patrimoniales se redujeron durante diciembre, su primer mes de mandato, excepto homicidios, y descarta que exista una escalada de violencia, como se informa en medios de comunicación.

En al menos tres ocasiones, Enrique Alfaro insistió en que “necesitamos del trabajo objetivo, serio y sobre todo responsable de los medios de comunicación, (…) necesitamos que hablemos con la verdad y con sustento (…) No podemos generar un ambiente de zozobra y de miedo, cuando hay una ruta trazada y una agenda de trabajo para recuperar la paz”.

En las estadísticas que presentó el mandatario estatal se observa que, en el último mes de 2018, el robo de: vehículos, personas, negocio, casa habitación, cuentahabientes, y a vehículos de carga se disminuyeron entre el 3 y 20 por ciento. El robo a bancos creció de dos a cuatro.

Durante 2018, los homicidios dolosos pasaron de 231 casos en noviembre a 234 en diciembre, de ésta última cifra, el 14.1% corresponden a asesinatos cometidos contra mujeres, los cuales se encuentran en análisis para determinar si entran o no como feminicidio, mencionó Enrique Alfaro.

El mandatario estatal justificó que se mantenga la estadística de asesinatos, puesto que en la mayoría de los homicidios dolosos estarían relacionados con el crimen organizado.

En ese sentido, el fiscal general, Gerardo Octavio Solís Gómez Fiscal afirmó que en la ciudad aumentó los puntos venta de droga, así como el número de personas que se dedican a esa actividad ilícita.

“La gente que se dedica esto corre riesgos, y muchos homicidios están vinculados a eso. Son los controles territoriales de los carteles en las colonias, con el ánimo de que se venda la droga, no de un cartel, sino de otro. Eso es a lo que se refiere el gobernador en cuanto a que hay una gran cantidad de homicidios que están vinculados con ese tipo de actividades. Hay otros homicidios que no son el resultado de asaltos, de robos o vendettas privadas que no corresponden específicamente eso”, dijo el fiscal general.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, David Velasco Ramírez informó que había “una asignación de escoltas de manera indiscriminada” a exfuncionarios, empresarios y artistas, por lo que 122 policías ya fueron reintegrados.

Enrique Alfaro refirió que en este momento su antecesor, Aristóteles Sandoval se le redujo a 18 escoltas el número de escoltas, no quiso especificar con cuántos contaba, pero dijo que eran “muchísimos”.

Dijo el mandatario que “había una cantidad enorme asignado al cuidado del gobernador, absurda e irracional que es parte de una investigación que estamos haciendo (…) Estamos hablando de cientos de policías viales, ministeriales y policías, cientos para cuidar al exgobernador y a los fiscales, cientos, y de vehículos para qué les platico”, reiteró.

Por su parte, el coordinador del Gabinete de Seguridad, Macedonio Tamez Guajardo informó que como cifra preliminar existen más de 80 guardaespaldas que no se han presentado a laborar, por lo que se presume serían aviadores, y otros 40 están sometidos a un procedimiento administrativo.

Enrique Alfaro detalló que los 80 elementos que no se han presentado, “nos encontramos que ya no eran escoltas, eran más bien el chofer, el asistente de algunos. Acreditamos como escoltas, pero lo que hacían era ir al super y otras cosas”.

Macedonio Tamez agregó que, aunque tenían plaza de guardaespaldas, detectaron que “eran amigos del funcionario en cuestión, los metían a la nómina como escoltas. Algunos vivían fuera de Guadalajara, según nos dimos cuenta, había funcionarios que vivían fuera de Jalisco y tenían aquí 80 escoltas, entonces insisto, es una forma de peculado”.

También mencionó que había 70 vehículos, algunos blindados, asignados a un exfuncionario -no quiso proporcionar nombre-, y lo peor es que se le entregaba vales de gasolina. Dijo que cuando se concluya el proceso de entrega-recepción se harían las denuncias correspondientes.

El secretario de Seguridad, además, comentó que encontró que existe carencia de armamento, uniformes, parque vehicular por estar siniestrado o descompuesto, equipos de comunicación obsoleto.

Macedonio Tamez presumió que se mejoraron los tiempos para realizar autopsias al pasar de 36 a seis horas, así como para dar información a quienes acuden a identificar cadáveres.

En el C5 (Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano) para evitar filtraciones de información se rotó el personal, y ya no se les permite ingresar con celular.