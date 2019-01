“Roma” gana en cuatro categorías de los Premios Critics ‘Choice

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La película Roma, de Alfonso Cuarón, fue la ganadora en los Premios Critics ‘Choice al obtener el galardón a Mejor Película, Mejor Película en Lengua Extranjera, Mejor Director y Mejor Fotografía.

Es la primera vez que un largometraje no hablado en inglés logra Mejor Película. “Este equipo no es tan malo como a veces han dicho que es”, dijo Cuarón al subir por el reconocimiento acompañado por Yalitza Aparicio y Marina de Tavira, entre otros miembros del equipo.

La 24 edición de estos premios se llevó a cabo la noche del domingo 13 de enero en Barker Hanger en Santa Mónica, California, donde también hubo un empate en Mejor Actriz: Glenn Close por The wife y Lady Gaga por A star is born.

El Mejor Guión Original recayó en Paul Schrader por First reformed, y Mejor Guión Adaptado lo logró Berry Schrader por If Beale Street could talk.

The americans y The marvelous Mrs. Maisel empataron con los mejores ganadores de televisión . Maisel ganó el máximo reconocimiento de comedia por segundo año consecutivo, y la estrella de la serie Rachel Brosnahan también fue ganadora repetida de la mejor actriz en una serie de comedia.

Black Panther y Vice alcanzaron tres premios, incluyendo un par de honores interinos por Christian Bale por su interpretación del exvicepresidente Dick Cheney.

Otra empate surgió. Amy Adams y Patricia Arquette lograron Mejor Actriz en una Serie Limitada o una Película para la Televisión.

En tanto, Elsie Fisher obtuvo el premio a la Mejor Actriz Joven por su papel en Octavo grado.

Ahora se espera con ansia la lista completa de nominados para el Óscar, que se efectuará este 22 de enero y la ceremonia se llevará a cabo el 24 de febrero.