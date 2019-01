Ordenan a la CEAV abrir informes sobre tráiler con 273 cadáveres en Jalisco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) debe revelar las irregularidades detectadas en el tratamiento e identificación de cadáveres en Jalisco por el hallazgo del tráiler con 273 cuerpos sin identificar, en septiembre de 2018, indicó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

El organismo también le ordenó a la comisión dar a conocer las entrevistas realizadas al personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y las recomendaciones emitidas.

La comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena apuntó que este trágico acontecimiento vincula directamente el acceso a la información con el derecho a la verdad.

“En México debemos poner fin al trato indigno de las víctimas y hacer prevalecer siempre el respeto a los derechos humanos. Una manera para lograrlo es precisamente el ejercicio del derecho de acceso a la información, para que la sociedad conozca la actuación de las autoridades, como en este caso, incluso cuando ya hayan fallecido las personas”, afirmó Ibarra Cadena.

La comisionada argumentó: “No debe perderse de vista que esos cuerpos, aunque ya sin vida, corresponden a personas, con nombre, historia, contexto social y familiar, por lo que su dignidad persiste, pues ésta no se pierde con la vida, al considerar que existen otras personas que tuvieron un vínculo con ellas y en el caso específico de las víctimas por desaparición, la sociedad mexicana tiene derecho a saber las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron los hechos, así como la responsabilidad que se le pudiera fincar al Estado por los mismos”.

Tras una solicitud de un particular u una respuesta “corta” de la CEAV, el Inai concluyó que la Comisión no cumplió con el procedimiento de búsqueda establecido en la Ley Federal de Transparencia, toda vez que no turnó la solicitud a todas sus unidades administrativas competentes.

De esta manera el pleno del Inai, por unanimidad, modificó la respuesta de la CEAV y le instruyó hacer una búsqueda exhaustiva sus áreas competentes, a fin de que entregue al particular la información de su interés.