Lydia Cacho: candidato a gobernador de Puebla “es cómplice de mi tortura y detención arbitraria”

PUEBLA, Pue. (apro).- La periodista Lydia Cacho censuró que el priista Guillermo Pacheco Pulido sea considerado con posibilidades para ser designado gobernador interino de Puebla, al ubicarlo como “uno de los cómplices” en la tortura y detención arbitraria de las que fue víctima en 2005.

En su cuenta de Twitter, la periodista reaccionó así a las versiones que señalan al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado como uno de los más viables prospectos para ser designado gobernador interino.

“El mismo Pacheco Pulido que frente a mí, ya en la cárcel de Puebla, ordenaba a la jueza Rosa Celia que me diera orden de formal prisión. Quieren de interino a uno de los cómplices de mi tortura y detención arbitraria”, escribió.

El 10 de enero, en cumplimiento a una resolución del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Estado mexicano ofreció una disculpa pública a la periodista por fallar a su responsabilidad de proteger la libertad de expresión, ante los actos de represión de los que fue objeto y en los que estuvo involucrado el gobierno de Puebla, entonces a cargo de Mario Marín Torres.

Guillermo Pacheco fue presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en los primeros tres años de ese sexenio.

El 16 de enero, el también exalcalde de Puebla acudió al Congreso del Estado a presentar su carta de intención para ser tomado en cuenta en el proceso de selección de gobernador interino de Puebla.

En distintas columnas se ha manejado que el priista puede ser el prospecto que una a las fracciones de Morena, PRI y algunos otros diputados del PVEM, para resolver la designación del interino, misma que tiene como fecha límite el 25 de enero.

Según estas versiones, Pacheco Pulido tiene a su favor no sólo haber ocupado distintos cargos en la administración pública desde titular del poder judicial, diputado local y federal, así como alcalde de Puebla, sino que es cercano al excandidato a la gubernatura de Morena, Luis Miguel Barbosa.

Insisten ciudadanos en que Morena decida

Integrantes del Colegio de Abogados por el Estado Libre de Derecho pidieron a la fracción mayoritaria del Congreso local conformada por la coalición Juntos Haremos Historia que no se deje chantajear por PAN y PRI en el proceso de designación del gobernador interino de Puebla.

Jorge Sosa, vocero de la agrupación, pidió a los legisladores de Morena, PES y PT que no se dejen presionar tras el accidente aéreo en el que fallecieron la gobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo y su esposo el Senador Rafael Moreno Valle.

“El único compromiso que tienen los diputados es con los ciudadanos poblanos que votamos por ellos, no con el PAN y tampoco con el PRI”, expresó.

“Nosotros no les deseamos la muerte (a Moreno Valle y a Alonso Hidalgo), y no porque ya murieron quiera decir que ahora ya se volvieron Santos… no por eso vamos a alabarlos, o a tener una cortesía política con los morenovallistas”, agregó Sosa.

En tanto que en un comunicado, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), exigió al Congreso agilizar el proceso de designación del gobernador interino.

“Hoy, consideramos que el tiempo para elegir a una persona de entre los aspirantes a la gubernatura interina ha sido excedido. Las circunstancias obligan a dar celeridad a la selección de quien será responsable de que el proceso electoral extraordinario se lleve a cabo con transparencia”, dice el mensaje.

La organización empresarial exige a las distintas fuerzas políticas que antepongan el consenso a los intereses partidistas, “para así, tomar la decisión que garantice certidumbre a las familias poblanas”.