La CNB tiene registrados 40 mil 180 desaparecidos; sin identificar, 36 mil 708 personas fallecidas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) informó que al hacer una depuración de los registros recolectados de diversas fuentes, a la fecha se tienen contabilizadas 40 mil 180 personas desaparecidas.

En un comunicado difundido este jueves, el organismo precisó que, para conocer mejor la situación de personas desaparecidas en el país, se hizo una revisión al Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), que en los hechos “no constituye una herramienta que nos permita conocer dónde nos encontramos en el tema de personas desaparecidas”.

Ese ente –subrayó– no responde a las preguntas de quiénes son las personas desaparecidas y cuáles fueron las circunstancias de su desaparición, y no es un registro exhaustivo, ya que no incluye casos de personas desaparecidas que iniciaron como secuestro, trata, ni casos que no habían sido denunciados.

Además, excluye algunos casos previamente reportados y con expediente, e incluye pocos datos sobre la desaparición de migrantes y sobre los casos de desaparición forzada.

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, contemplado en la Ley General en la materia, abundó, es una herramienta que sirve para dar respuesta a las preguntas iniciales y permite hacer análisis de contexto.

Sobre las 40 mil 180 personas desaparecidas, destacó que el registro contiene, en la mayoría de los casos, la identidad digital de la persona desaparecida, que incluye nombre completo de la víctima, fecha de nacimiento, fotografía y huella dactilar, lo que permite realizar búsquedas no solamente por nombre.

La CNB explicó que con objeto de evitar casos de duplicidad y garantizar la calidad de los datos desde su ingreso al Sistema, proporcionó usuarios de acceso al “Módulo de Registro del Sistema Único de Información Tecnológica e Informática” a las fiscalías y comisiones locales de búsqueda.

De igual manera, mencionó que, según datos de Plataforma México, a la fecha se cuenta con el registro por huella dactilar de 36 mil 708 personas fallecidas sin identificar en el país.

Y por medio del Grupo de Trabajo de Identificación Humana, sostuvo, se logró dar identidad a más de 400 personas que se encontraban en calidad de desconocidas, algunas con más de 10 años sin identificar. De los más de 400 casos, 20 cuentan con reporte de desaparición.

De dicho proceso de identificación existen alrededor de mil 500 casos con rezago en las entidades federativas que no han dado respuesta sobre el estatus de los cuerpos, lo que pudiera representar, en el peor de los casos, que se desconozca el paradero de los mismos, acotó.

Por otro lado, la CNB consolidó una base de datos de información genética de más de 50 mil perfiles pertenecientes a familiares de personas desaparecidas, restos óseos, e indicios de todo el país. Con dicha base se realizaron confrontas masivas que exhibieron resultados con un alto potencial de identificación positiva. El número de resultados que reúnen los criterios para ser catalogados como posibles positivos asciende a alrededor de mil 200, detalló.

La información anterior –recalcó– deberá pasar por diversos procesos de verificación, sin embargo, constituye un avance importante para la consolidación del Banco Nacional de Datos Forenses.