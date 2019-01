Pablo Gómez retiró transitorio de Guardia Nacional, acusan el PRI y PRD; lo eliminamos todos, revira

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El diputado priista Enrique Ochoa y la vicecoordinadora de la fracción del PRD, Verónica Juárez Piña, afirmaron que fue el legislador morenista Pablo Gómez quien retiró del dictamen para la creación de la Guardia Nacional, el artículo transitorio que pone en manos de las Fuerzas Armadas la seguridad pública, en tanto se consolida la nueva corporación.

El dictamen, que fue aprobado en la Cámara de Diputados, causó molestia al presidente López Obrador, quien esta mañana, dijo que enviaría al Senado su inclusión.

El punto que se eliminó es parte central de las operaciones de la Guardia Nacional para que trabaje con respaldo legal.

Se trató de una “propuesta alternativa” que elaboró la Secretaría de Gobernación y que formó parte de los insumos de una “mesa de trabajo” con todos los representantes de los partidos y que encabezó Pablo Gómez.

También te recomendamos #SeguridadSinGuerra pide al Senado rechazar dictamen de la Guardia Nacional

En entrevista, la perredista Verónica Juárez reveló que fue la representación de Morena quien retiró el transitorio.

“Nos dijo en la mesa que retiraría el cuarto transitorio. Fue Morena misma… Cuando se nos entrega, (la propuesta de Segob), nos dicen que, en principio, aunque venía el transitorio cuarto, que no lo tomáramos en cuenta porque ya se desechaba”.

Una vez expuesto, el morenista Pablo Gómez declaró que fue una decisión de todos los legisladores, incluyendo a los del PRI y PRD, desechar el artículo pues no había respaldo para su integración.

“Yo no lo eliminé, lo eliminamos todos, porque nadie lo quería. Yo propuse, porque sabía perfectamente, me habían dicho que no estaban de acuerdo. No sólo no estaban de acuerdo otros partidos, –no todos–, la mayoría no estaban de acuerdo, incluyendo al PRI”, justificó el legislador en entrevista telefónica.

El artículo al que hace referencia el presidente de México y que fue eliminado deja sin sentido y mutilado el segundo transitorio que indica que mientras se conforme la Guardia Nacional, será el presidente de la República quien determine los acuerdos para que la misma se integre de elementos de la Policía Federal, la Policía Militar y la Policía Naval, y “en tanto se expide la ley respectiva, la Guardia Nacional asumirá las funciones previstas en el Artículo 2 de la Ley de la Policía Federal”.

Gómez narró que la falta de respaldo al artículo transitorio determinó su exclusión del dictamen y que gracias a ello se logró avanzar en la creación de la Guardia Nacional.

“También en Morena había muchos diputados y diputadas que no están de acuerdo, incluyéndome a mí, pues no era cosa de querer o no querer; era cosa de que no iba a tener la mayoría necesaria en el pleno y los dos tercios y por lo tanto no valía la pena incluirlo porque podíamos poner en peligro todo el proyecto”.

Eliminar el transitorio propuesto por el gobierno implica que militares y marinos que hoy hacen labores de seguridad pública no cuenten con el respaldo jurídico, es decir, aún con la creación de la nueva Guardia Nacional y con una Junta, siguen igual que hasta el día de hoy: laborando al margen de la Constitución.

Luego de que López Obrador dijo que propondría al Senado su inclusión, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, dijo que tratarán de incorporar el citado artículo.

De ocurrir lo anterior, la Cámara de Diputados recibiría de nueva cuenta la minuta, pero al no tener respaldo dicho artículo quedaría fuera.

Para que la Cámara discuta las modificaciones al dictamen del Senado, los diputados tendrían que ser convocados a un nuevo periodo extraordinario.

Mario Delgado, coordinador de Morena, emitió un comunicado de prensa donde dijo que están listos para abordar el tema en un nuevo periodo extraordinario.

Éste tendría que convocarse el miércoles 23, día en que sesiona la Comisión Permanente.

De no aprobarse, sería hasta febrero, mes en el que arranca el periodo ordinario de sesiones, cuando se vuelva a discutir el proyecto.