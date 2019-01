Human Rights Watch: Peña heredó a AMLO una “catástrofe” en derechos humanos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador heredó una catástrofe en materia de derechos humanos como resultado de la violencia extrema de la delincuencia organizada y los abusos generalizados por parte de militares, policías y agentes del Ministerio Público.

Así, sin rodeos, inicia su diagnóstico sobre México la organización internacional Human Rights Watch en su reporte mundial 2019, el cual fue dado a conocer este jueves en Berlín, Alemania, por el director ejecutivo Kenneth Roth.

