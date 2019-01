Alistan arribo de ferro-tanques para regularizar el suministro de gasolinas en Guanajuato

IRAPUATO, Gto. (apro).- El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo informó que, como parte de las acciones para regularizar el suministro de gasolinas en el estado, la próxima semana arribarán ferro-tanques a la Terminal de Almacenamiento y Distribución (TAD), con 9.7 millones de litros.

Además, dijo, la refinería “Ing. Antonio M. Amor” de Salamanca está en posibilidad de reanudar sus operaciones de producción en los siguientes días, porque ya recibió el aditivo MTBE requerido para la mezcla de la gasolina cruda.

La refinería carecía de este aditivo –importado de Estados Unidos– desde fines de noviembre, por lo que desde los primeros días de diciembre paró la producción, y eso incidió en el desabasto que se registró en Guanajuato y estados vecinos, cuando se puso en marcha la estrategia federal para investigar y frenar el robo de combustible dentro y fuera de Petróleos Mexicanos (Pemex).

De acuerdo con Rodríguez Vallejo, la noche de ayer se abrió el ducto Salamanca-León para el abasto de diésel. “No hubo perforaciones, estuvimos vigilando”, abundó.

El mandatario estatal estuvo de visita en las instalaciones de la TAD de esta localidad, donde se realizó una reunión en la que participaron funcionarios de Pemex de las tres terminales que tiene en el estado (León, Celaya e Irapuato), así como alcaldes de la región.

En ese encuentro se revisó el avance de las obras y el programa que se prepara para el envío de combustibles, mientras se regulariza el suministro a través de los ductos de la empresa productiva del Estado.

Al salir de la reunión, Rodríguez Vallejo reconoció el cumplimento de los acuerdos con el gobierno federal para regularizar el abasto de gasolinas, de 27.5% en territorio guanajuatense hasta este jueves.

“La inversión que se está haciendo ahorita, no sé de cuánto –ese dato es de Pemex–, es muy importante; se cambiaron durmientes, se habilitaron bombas para extraer el combustible y un tubo para el suministro. Ya contaremos con la infraestructura para recibir por tren por lo menos 50% del combustible que necesita el estado”, explicó.

Aunque la Terminal de Almacenamiento y Distribución de Irapuato –que abastece a 11 de los 46 municipios, incluida esta ciudad y la capital del estado– cuenta con vía férrea, ésta se utilizaba para enviar combustóleo que se exportaba a Estados Unidos, por ello es que se realizan adaptaciones, para recibir al tren con la carga de diésel y gasolinas.

“El ferro-tanque es la opción hasta que se normalice el suministro por ductos, y es una solución a largo plazo ante cualquier situación como ésta de desabasto, que esperemos no se vuelva a presentar”, señaló Rodríguez Vallejo, y abundó que la TAD de Irapuato también surte de turbosina al Aeropuerto del Bajío.

“Esperaríamos que mañana esté ya enviado –el combustible– por los ductos de Salamanca a Irapuato y León… tenemos 400 efectivos para vigilar los tramos del estado, entre Ejército, Policía Federal y fuerzas estatales”, agregó.

Amenazan con protestas durante visita de AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador visitará Guanajuato el próximo sábado 19, luego de realizar eventos en Silao y León, donde se reunirá con empresarios.

A través de las redes sociales han circulado convocatorias para hacer protestas en el marco de esa visita, debido a los problemas que se han presentado para el abastecimiento de gasolinas.

El gobernador Rodríguez Vallejo dijo que los empresarios que se reunirán con López Obrador presentarán una propuesta para un programa de incentivos fiscales en turismo, industria, comercio y otros sectores que registraron pérdidas en los 15 días que lleva el desabasto.

“Estimamos (pérdidas) por alrededor de 7 mil 500 millones de pesos en 15 días. Para que se tenga una idea, Guanajuato tiene más vehículos que los habitantes que tiene Querétaro, se propondrá que los incentivos se apliquen por un año. Yo entiendo la molestia, pero creo que hay que entender la situación. Pido que no cierren carreteras. No veo un tema político, no hay nada político detrás del cierre de los ductos”, concluyó el gobernador.