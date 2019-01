Gobierno colombiano responsabiliza al ELN del atentado en Bogotá (Video)

BOGOTÁ (apro).- El gobierno colombiano acusó hoy al Ejército de Liberación Nacional (ELN) de la autoría del atentado explosivo contra la Escuela de Cadetes de Policía, que hasta esta mañana había dejado 21 muertos, y afirmó que el ejecutor del ataque era un explosivista de esa guerrilla que hace varios años instruyó a sus compañeros de armas en Venezuela.

En una rueda de prensa, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, dijo que el autor material del ataque, José Aldemar Rojas Rodríguez, alias “El Mocho” o “Kiko”, quien murió en el atentado, es un antiguo integrante del ELN y experto en explosivos.

De acuerdo con Botero, Rojas Rodríguez, quien tenía 56 años, ingresó al ELN como miliciano en 1994 y perteneció al Frente “Domingo Laín” de esa guerrilla, que opera en la región nororiental de Colombia, en la frontera con Venezuela.

El ministro aseguró que, en 2011, el autor material del atentando –quien años antes había perdido la mano derecha en una detonación accidental– tuvo “desplazamientos” a Venezuela para instruir a guerrilleros del ELN y a “otras personas” en el manejo de explosivos.

En respuesta a varias preguntas sobre la eventual implicación de Venezuela en la preparación de ese atentado, Botero dijo que el ministerio de Defensa “no tiene ningún indicio” que apunte en esa dirección.

El fiscal general colombiano, Néstor Humberto Martínez, señaló por su parte en la rueda de prensa que la institución judicial a su cargo “no tiene en estos momentos elementos o evidencias materiales probatorias que permitan hacer un compromiso de responsabilidad transfronteriza” en el atentado del jueves.

Aclaró, sin embargo, que “sí tenemos información que se ha estado judicializando con el objeto de establecer la presencia de comandantes guerrilleros del ELN que actúan desde territorio venezolano”.

Explicó que la Fiscalía ha recopilado evidencias y testimonios, en particular en el departamento (estado) de Arauca, limítrofe con Venezuela, que “darían cuenta de que hay comandantes del ELN que se encontrarían ubicados en territorio venezolano”.

El gobierno difundió un video en el que muestra el camino que recorrió el atacante hasta llegar a la sede de la Escuela de Cadetes de Policía.

Capturan a otro involucrado

El autor material del atentado, José Aldemar Rojas Rodríguez, realizó el año pasado en Arauca la revisión técnica de la camioneta que usó, con una carga de 80 kilos del explosivo pentolita, para atacar el jueves la Escuela de Cadetes de Policía.

El vehículo está a nombre de Rojas Rodríguez y, según el fiscal, se lo compró en 2017 a Mauricio Mosquera León, alias “Macancán”, quien “está vinculado al ELN”.

El fiscal Martínez informó que esta madrugada fue capturado en un barrio de esta capital Ricardo Andrés Carvajal Salgar, presunto integrante de las milicias urbanas de esa guerrilla y quien “reconoció su participación en el acto terrorista”. Será acusado de homicidio agravado y terrorismo.

El primer detenido en relación con el caso tenía en su casa un “manual del combatiente” y un celular desde el cual habló del ataque la mañana del jueves, cuando sus comunicaciones fueron interceptadas por la Fiscalía, según dijo Martínez.

El fiscal dijo que también presentará cargos contra los miembros del Comando Central (Coce) del ELN, máxima instancia de dirección de esa guerrilla. Ellos son Nicolás Rodríguez Bautista, “Gabino”, jefe principal del grupo armado; Antonio García; Pablo Beltrán y Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, “Pablito”, así como los suplentes “Ariel” y Ramiro Vargas.

La estructura de “Pablito”, que opera en el nororiente de Colombia, en la frontera con Venezuela, es la más poderosa de la organización. En 2017, las autoridades colombianas vincularon a ese jefe guerrillero con dos atentados ocurridos en Bogotá ese año y los cuales dejaron cuatro muertos.

El comisionado de paz del gobierno colombiano, Miguel Ceballos, dijo que con el atentado a la Escuela de Cadetes de Policía el ELN demuestra que no tiene “ninguna voluntad” de lograr la paz.

El ELN única guerrilla activa

El gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, que concluyó en agosto pasado, había sostenido un accidentado diálogo de paz con delegados del ELN durante 17 meses, y el actual presidente, Iván Duque, dijo que solo mantendría ese proceso si la guerrilla liberaba a los secuestrados en su poder y cesaba sus acciones militares.

Ceballos aseguró que en los últimos cinco meses el grupo guerrillero, único que queda en Colombia tras el acuerdo de paz con las FARC, ha secuestrado a nueve personas y ha realizado 33 atentados explosivos al oleoducto Caño Limón-Coveñas, el principal del país.

“Frente al terrorismo no vamos a ceder y no vamos a negociar”, dijo Ceballos, y explico que este mismo viernes el presidente Iván Duque anunciará al país si se rompen definitivamente o no los contactos con el ELN para reactivar el diálogo que inició el gobierno anterior.

El comisionado de paz descartó que el atentado contra la Escuela de Cadetes de Policía sea una respuesta del grupo armado a la negativa del presidente Duque a reanudar el diálogo ya que, según las investigaciones, ese ataque fue planeado desde hace más de seis meses, antes del inicio del actual gobierno.

Ceballos recordó que la semana pasada la cancillería colombiana envió una nota diplomática al gobierno venezolano para pedirle que aclare si tres comandantes del Coce del ELN (Antonio García, Rodrigo Vargas y “Pablito”) están en el vecino país.

“Aún estamos esperando la respuesta del gobierno de Venezuela”, dijo el comisionado de paz.

El director de la Policía Nacional, general Oscar Atehortúa, dijo que 20 de los fallecidos eran cadetes del plantel que fue atacado y aseguró que la explosión fue tan potente, que en muchos casos solo se han encontrado partes de los cuerpos.

Varios edificios de la Escuela de Cadetes de Policía sufrieron daños estructurales y decenas de viviendas aledañas quedaron sin ventanales o con daños parciales.

El gobierno también difundió los avances de su investigación

