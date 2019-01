IMSS divulga nombres de 22 lesionados que atiende tras explosión en Tlahuelilpan

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que, hasta el momento, ha recibido a 22 personas lesionadas tras la explosión ocurrida en el ducto Tuxpan-Tula en Tlahuelilpan, Hidalgo.

En un comunicado, detalló que la atención a los heridos se brinda en el Hospital General de Zona (HGZ) no. 5, en Tula, y el HGZ No. 6 en Tepeji del Río, ambos en Hidalgo; la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) en Lomas Verdes, Estado de México; la UMAE Dr. Victorio de la Fuente Narváez en Magdalena de las Salinas y el Hospital General Regional (HGR) No. 2 en Villa Coapa, ambos en la Ciudad de México.

El IMSS enlistó los nombres de las personas heridas según el hospital donde reciben atención:

1. HGZ 5 Tula, Vargas López Luis Alain



2. HGZ 5 Tula, Maturano Camargo Jorge3. HGZ 5 Tula, Fernando (desconocido)4. HGZ 5 Tula, Rivas García Raúl, 43 años5. HGZ 6 Tepeji, Godínez Mauricio Misael, 28 años6. UMAE Lomas Verdes, Fernández Hernández Fernando, 27 años7. UMAE Lomas Verdes, Téllez Amador Alejandro, 30 años8. UMAE Lomas Verdes, Neria Gudiño Josué, 24 años9. UMAE Lomas Verdes, Cruz Hernández Alejandro10. UMAE Lomas Verdes, Cerón Reyes Gabriel, 15 años11. UMAE Lomas Verdes, Reyes Ortiz José Juan, 21 años12. UMAE VFN, Pérez Corona José 13. UMAE VFN, García Martínez Luis, 34 años14. UMAE VFN, Peña Linares Oscar15. UMAE VFN, García Porras José Juan, 28 años16. UMAE VFN, Hidalgo Velasco Luis Enrique, 22 años17. UMAE VFN, Martínez Jorge Tamarurgo, 30 años18. UMAE VFN, Rufino Zacarias Luis Adrián, 25 años19. UMAE VFN, Roca García Raúl, 43 años20. HGR 2 Villa Coapa, Jiménez Montiel Rafael, 34 años21. HGR 2 Villa Coapa, Martínez Mendoza Juan Carlos, 26 años22. HGR 2 Villa Coapa, Prado Velasco Patricia, 42 años

El Instituto agregó que este sábado su director general, Germán Martínez Cázares, hizo un recorrido por el hospital de Magdalena de las Salinas para supervisar la atención a los afectados.

En tanto, la directora de la UMAE, Magdalena de las Salinas, Frida Medina Rodríguez, le reportó el estado de salud de los pacientes recibidos en estas instalaciones.

Después, Germán Martínez se reunió con los familiares de los afectados ante quienes destacó que esta unidad médica tiene la tecnología, los medicamentos y los médicos especialistas, para brindar la atención integral que se necesita.