Trump ofrece un trienio más a dreamers, a cambio de fondos para el muro

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- A cambio de extender un trienio más la estancia legal de cerca de 740 mil dreamers, el presidente estadunidense Donald Trump propuso a los demócratas un nuevo acuerdo migratorio, a cambio de cinco mil 700 millones de dólares para la construcción del muro fronterizo.

Trump lanzó esta propuesta al cumplirse casi un mes del tercer cierre parcial de gobierno, desde el 22 de diciembre. El más prolongado en lo que va de su gobierno.

En reiteradas ocasiones los demócratas han expresado su rechazo ante la construcción del muro, una de las principales promesas durante la campaña de Trump.

Nancy Pelosi, presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, anticipó su negativa a los plantemientos de Trump en los siguientes términos:

“Desafortunadamente, su propuesta es una compilación de varias iniciativas rechazadas anteriormente, cada una de las cuales es inaceptable y, en total, no representa un esfuerzo de buena fe para restaurar la certeza en la vida de las personas. Es poco probable que alguna de estas disposiciones, por sí sola, sea aprobada por la Cámara de Representantes y, en conjunto, no se inicie. Por un lado, esta propuesta no incluye la solución permanente para los dreamers que nuestro país necesita y respalda””, expuso Pelosi en un comunicado.

Durante la mañana Trump criticó a México al considerar que “no hace nada” para detener la nueva caravana migrante que ya avanza sobre Chiapas y otros estados del sur de México.

(Con información de agencias)