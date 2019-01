La nueva abogada de Pemex, con negros antecedentes

Con una trayectoria patrocinada por Enrique Peña Nieto y Eruviel Ávila en el Estado de México, donde está implicada en prácticas de corrupción y defraudación electoral, María de la Luz Zarza Delgado es la nueva abogada de Pemex. Este cargo representa una posición estratégica para el combate al robo de combustible que ha emprendido el presidente de la República. “Si esa persona es la que va a combatir la corrupción dentro de Pemex, algo mal está pasando en la Cuarta Transformación”, advierte el senador morenista Higinio Martínez.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El nombramiento de María de la Luz Zarza Delgado como abogada de Pemex, que Proceso dio a conocer el domingo 13 en su portal, es visto dentro y fuera de Morena como un error que debe ser revertido, porque su biografía política no garantiza imparcialidad contra la corrupción en Pemex, que apunta a Peña Nieto en el robo de combustible y en el caso Odebrecht.

El senador Higinio Martínez, cercano colaborador de López Obrador desde hace 23 años, repudia el nombramiento de Zarza, a quien conoció cuando él era diputado local.

Recuerda que cuando Peña Nieto fue gobernador del Estado de México la impulsó como magistrada del Tribunal Electoral de la entidad. En ese puesto Zarza convalidó prácticas fraudulentas en la elección de Ávila, en 2011; éste la designó su consejera jurídica durante todo el sexenio y desde esa posición ella litigó a favor de la traslacional OHL/Aleatica.

Posteriormente fue abogada de la Universidad Autónoma del Estado de México en el escándalo de la “Estafa Maestra”.

“Ella representa impecablemente lo que el presidente de México denominó la clase política más corrupta de todo el país, que es la del Estado de México”, afirma Martínez, quien dice ignorar por qué el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, le dio ese nombramiento si “siempre ha estado al servicio del sistema priista”.

“Y si no la invitó, la avaló. Me sorprende, conociendo a Octavio Romero, que respalde a ese tipo de personas –subraya el legislador–. Si esta persona es la que va a combatir la corrupción dentro de Pemex, algo mal está pasando en la Cuarta Transformación.”

–¿Debe ser removida del cargo?

–Como senador del Estado de México, que he estado acompañando los últimos 23 años a López Obrador, en las buenas y en las malas, y conociendo a esta persona, claro que pido que sea removida de ese encargo, porque no lo entiende mucha gente con la que he estado hablando en el estado. Llamo al director de Pemex a que revise ese nombramiento.

–Si él no acepta la exigencia, ¿se la hará al presidente de la República?

–Por lo pronto lo hago al titular de Pemex…

Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2203 de la revista Proceso, ya en circulación.