Acuerdan terna para interino de Puebla: van Pacheco, Islas Maldonado y Rodríguez Almeida

PUEBLA, Pue., (proceso.com.mx).- La Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso acordó este día una terna conformada por Guillermo Pacheco Pulido, Gerardo Islas Maldonado y Jesús Rodríguez Almeida, para definir este lunes a quien será el gobernador interino de Puebla.

Luego de reunirse en una mesa de trabajo, el Presidente de la Junta de Gobierno, Gabriel Biestro Medinilla, explicó que esta terna será a su vez analizada, discutida y aprobada por los integrantes dela Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para después ser turnada al pleno donde se votará la designación definitiva.

El acuerdo incluye que este mismo 21 de enero se convoque a la Sesión Solemne para tomar protesta a quien sea designado gobernador interino, luego de la muerte de la gobernadora Martha Erika Alonso, ocurrida el 24 de diciembre.

En la terna fueron incluidas la propuesta de Morena que es el ex Alcalde priista de Puebla y ex titular del poder judicial, Pacheco Pulido; así como las propuestas morenovallistas que son el diputado local con licencia y ex Secretario de Desarrollo Social, Gerardo Islas y el actual Secretario de Gobierno y encargado de despacho de la gubernatura, Jesús Rodríguez Almeida.

Biestro Medinilla dejó en claro que lo más relevante será encontrar un amplio consenso para que el perfil elegido a ocupar la gubernatura interina cuente finalmente con legitimidad.

En su oportunidad, la diputada Rocío García Olmedo, coordinadora del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional, ponderó los acuerdos tomados al seno de la Junta de Gobierno y Coordinación Política y afirmó que su bancada estará atenta a que el procedimiento se de en los términos que marca la Ley.

Por su parte el diputado Marcelo Eugenio García Almaguer, coordinador del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, confió en que los legisladores que integran la Comisión de Gobernación puedan deliberar cada una de las tres propuestas y finalmente se llegue al mejor de los consensos “en beneficio de los poblanos”.

La terna acordada por la Junta de Gobierno fue respaldada igual por los representantes del PVEM, de Nueva Alianza, del Partido Compromiso por Puebla, PRD, Movimiento Ciudadano y Encuentro Social (PES).

El mandatario interino, además de gobernar la entidad por los próximos meses, será el encargado de convocar a elecciones extraordinarias para elegir al gobernador constitucional, cuyas votaciones se prevén para el 2 de junio de este año.