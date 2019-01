Ethan Gas Oil responsabiliza al Pemex de Peña en el caso de las 700 pipas no entregadas

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La empresa estadunidense Ethan Gas Oil responsabilizó a las autoridades de Pemex Refinación del presunto fraude con 700 pipas.

“Nunca quisieron recibir las unidades, los directivos de Pemex no daban la cara, primero suspendieron algunas partidas y después cancelaron los contratos”, alegó Ethan Gas Oil en su posición enviada a Proceso.

La compañía estadunidense explicó que intentó entregar los primeros 15 vehículos.­ “Las 15 unidades están disponibles desde hace años. Incluso estuvieron en las instalaciones de Pemex. El caso, como bien lo comentó el presidente (Andrés Manuel López Obrador) sigue en litigio, pero nuestra intención es colaborar con este gobierno y entregar todas las unidades”, indicó.

Explica que durante la fabricación de los carrotanques hubo modificaciones en la normativa internacional (de la denominada DOT 111 se cambió a la DOT 117) que impactaron en las especificaciones técnicas y de diseño de las pipas y que impidieron la ejecución de los contratos bajo los términos y condiciones originalmente pactados.

Argumenta que el cambio de normatividad también implicó una serie de ajustes materiales en los procesos de fabricación, como el espesor de la placa de conformación del cuerpo, el recubrimiento cerámico, el cambio de válvulas y la integración de un segundo cuerpo en toneles de derivados, entre otras especificaciones técnicas.

“El 23 de febrero de 2016 estuvieron listos los (15) vehículos sin que hasta este 18 de enero de 2018 se haya presentado personal de Pemex Refinación (ahora Pemex Logística) para la inspección, liberación de los vehículos y su debida recepción”, según la versión que Ethan Gas Oil hizo llegar a este semanario.

La firma estadunidense también proporcionó la copia de un oficio, fechado el 4 de abril de 2016, que fue dirigido a la Subgerencia de Transporte de Pemex para informar que “15 unidades se encuentran fuera de la refinería Miguel Hidalgo en espera del proceso de evaluación de factibilidad del ajuste de precios requerido”.

Asimismo Ethan Gas Oil afirmó que “están disponibles” los 365 millones de pesos del pago “de anticipo” que se le entregó como subcontrato a la compañía Mundo Global de Remolques.

Lo único que no se ha dado a conocer es la copia completa de la licitación, para conocer sus términos y saber si era legal subcontratar a un tercero.

Este caso de presunto fraude no se conoció públicamente hasta que el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de prensa del viernes 18, mencionó que en el gobierno de Enrique Peña Nieto fue tanta la corrupción en Pemex que se compraron 700 pipas a una empresa y “ésta le entregó a otra el anticipo de 365 millones de pesos, no hacen nada y no entregan las unidades. Estamos hablando como de mil 300 millones de pesos. Es un asunto judicial. Nosotros vamos a revisarlo. Nunca se entregó nada”.