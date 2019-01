López Obrador reporta queja de la CNDH a la Sedena por presunta inacción en Hidalgo; se responderá, dice

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió hoy a la queja de oficio que abriera la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), respecto a posibles actos de omisión en la conducta de las autoridades durante el estallido de un ducto en Tlahuelilpan, Hidalgo, el pasado viernes.

“Ya se recibió una demanda contra la Secretaría de la Defensa Nacional, acusando al ejército de inacción en el caso de Hidalgo de la CNDH… claro que se va a responder… pero así están las cosas”, dijo.

La explosión en la toma clandestina en un ducto que pasa por dicha comunidad hidalguense, motivó que ayer, la CNDH abriera un expediente de oficio, es decir, sin queja que la origine. Los expedientes de oficio son facultad del organismo y suelen abrirse en casos de especial gravedad.

“Sin prejuzgar sobre posibles responsabilidades y reconociendo la necesidad y trascendencia de las acciones que lleva a cabo el gobierno federal contra la sustracción ilegal de combustible en los ductos de Pemex, este organismo nacional, con base en sus atribuciones legales, inició de oficio un expediente de queja para investigar las posibles omisiones que, en su caso, se hubiesen presentado en la actuación de servidores públicos, federales, locales y municipales, para controlar la fuga que presentaba el ducto, así como para prevenir o intentar mitigar los riegos de afectaciones a la población civil”, expuso la CNDH ayer a través de un comunicado.

La omisión de autoridades ha sido señalada por diferentes actores políticos y sociales, en virtud de que la aglomeración de personas en la toma clandestina fue atestiguada por militares previo al siniestro. En tanto, se han planteado tiempos prolongados en el cierre de válvulas por parte de técnicos de Pemex, que operan el ducto en el tramo Tula-Azcapotzalco.

Compra de pipas también se transparentará

El mandatario se mostró incómodo ante la queja anunciada, así como ante la petición de información sobre la adquisición de 571 pipas que concretó su administración ayer en Estados Unidos.

“Esto lo digo porque ya hoy aparece en la prensa que una asociación de transparencia quiere toda la información. Los que nunca han pedido información a Pemex, que no denunciaron que se dieron anticipos de 700 autotanques, que se quedaron con el anticipo y no entregaron nada… pues ahí va toda la información, no tenemos nada que ocultar”, espetó.

Hoy, El Universal publicó un artículo de la académica Irene Levy, presidenta de la organización Observatel e integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, que a título personal plantea la falta de acompañamiento ciudadano en el proceso de la compra de autotanques y la falta de información precisa más allá de las conferencias de prensa.

López Obrador se refirió inmediatamente después de la transparencia en el tema de las pipas a la queja de la CNDH, como “una demanda”, y sólo añadió: “así están las cosas”.

El titular del Poder Ejecutivo, dijo no conocer el parte remitido a la Sedena, pues sostuvo que apenas esta mañana se enteró de la acción de la CNDH y comprometió dar a conocer la información correspondiente en los próximos días.