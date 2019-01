Militares refuerzan vigilancia en escuelas de Cuernavaca

CUERNAVACA, Mor. (apro).- El grupo de coordinación de seguridad pública en Morelos acordó que el Ejército participe en patrullajes en las inmediaciones de centros escolares, con el objetivo de evitar ilícitos y garantizar la seguridad de los estudiantes, según informó Armando Gómez Mendoza, comandante de la 24ª Zona Militar descatamentada en Cuernavaca.

Desde este lunes por la mañana, efectivos militares, portando armas largas, vigilaron las inmediaciones de los centros de educación básica de la ciudad:

“El Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), en unas pláticas que tuvimos, nos manifestó la necesidad de seguridad a la entrada y salida de las escuelas porque ellos veían que personas con aspecto no muy grato se acercaban a las escuelas, probablemente a vender cosas que no eran lo mejor para los niños y no nos referimos a los dulces, nos referimos a algún estupefaciente, probablemente, o si no a algunas personas que podrían hacer un acto ilícito ahí”, dijo el jefe militar.

“Se han desplegado rondines en diversas partes de la ciudad en las horas de entrada y en las horas de salida de las escuelas, es como una medida de seguridad”, sostuvo Gómez Mendoza.

La intención, según el gobierno del estado, es que la presencia militar en los centros educativos de Cuernavaca funcione como un programa piloto que sea evaluado y, en su caso, aplicado luego a otros municipios.

Algunos padres de familia consultados sobre la medida dijeron estar de acuerdo con ello, pero se dijeron molestos porque no fueron consultados ni informados previamente.

El jefe militar pidió a los padres de familia que denuncien ante la autoridad la presencia de “personas sospechosas” en las inmediaciones de las escuelas:

“¿Qué le pedimos a los padres? Que nos tengan confianza y que sirva para denunciar. Nuevamente pedimos su denuncia para poder nosotros y junto con el personal de la Policía Estatal atender de manera preventiva, para no llegar a la correctiva, preventiva y atender un probable ilícito que se pueda generar”, concluyó.