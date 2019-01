Extitular del OSF en Aguascalientes enfrenta acusaciones por peculado y ejercicio indebido del servicio público

AGUASCALIENTES, Ags., (apro).- Tras su captura en Oaxaca, el pasado fin de semana, este lunes fue presentado ante una juez el extitular del Órgano Superior de Fiscalización (OSF), Arturo Solano López, para que enfrente las acusaciones de peculado y ejercicio indebido del servicio público.

No obstante, la audiencia de imputación en la que se definirá la situación jurídica del exfuncionario fue suspendida, debido a la “incapacidad” de sus abogados para argumentar en su defensa.

Solano López permanecerá en el penal de esta ciudad hasta que se reanude el proceso jurídico programado para el próximo martes 22 a las 12 del día.

El exfuncionario tuvo que contratar a un nuevo abogado, después de que la juez María de Lourdes Cervantes determinó que los tres letrados que llevaban su caso no contaban con las capacidades necesarias para defenderlo, pues cometieron varias equivocaciones durante la primera audiencia.

“Tuvieron diversas intervenciones desafortunadas. Considero que tienen incapacidad técnica para (asumir) la defensa”, sentenció la juez.

La Fiscalía Anticorrupción de Aguascalientes acusa al exauditor de ser el autor material de 32 contratos laborales con firmas falsificadas, y de expedir 36 cheques a nombre de personas que nunca laboraron en el OSF, pero bajo cuyo nombre se cobraron diversas nóminas.

El monto total de afectación al erario asciende a 498 mil pesos, en cheques cobrados por 13 personas, entre ellas trabajadores de Telcel y una costurera.

El recurso provino de un monto extraordinario que otorgó al OSF el entonces encargado de despacho de la Secretaría de Finanzas, Alejandro Díaz Lozano –sobrino del exgobernador Carlos Lozano–, para la apertura de nuevas plazas laborales por 1.9 millones de pesos.

El exdirector de Finanzas del OSF, Juan José Ríos López, también enfrenta un proceso legal por la firma y el cobro de 22 cheques irregulares.

Díaz Lozano, así como el exgobernador y otros cuatro funcionarios, son igualmente investigados por actos de corrupción.

Solano López argumentó que sus derechos humanos fueron violados al ser detenido y recluido en el penal de Aguascalientes, la madrugada del domingo, pese a que los delitos por los que se le acusa no son graves. No obstante, su queja fue desechada por la juez, debido a que el exauditor contaba con una orden de aprehensión por no haberse presentado en dos ocasiones a la audiencia inicial del proceso legal que enfrenta.

(Con información de Mónica Cerbón).