El nuevo FCE va a estar marcado por mis locuras y por las de mi equipo, sin exclusiones: Taibo II

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante unos 70 representantes de los medios de comunicación, el escritor Paco Ignacio Taibo II ofreció una conferencia de prensa en la Unidad de Seminarios Jesús Silva Herzog del Fondo de Cultura Económica (FCE), para anunciar su proyecto editorial como encargado de la casa editorial.

De buen talante y sin formalismos, Taibo presentó al equipo que lo acompañará en su administración:

Francisco Pérez Arce será coordinador del equipo editorial; Jesús Anaya, coordinador de Breviarios; Luis Arturo Salmerón, coordinador de las ediciones ‘Vientos del Pueblo’; Víctor Santana será responsable de la revista Tierra Adentro; Francisco González estará en el comité editorial; Sandra Montoya fungirá como coordinadora del área de prensa, y Eduardo Limón, en la logística de comunicación virtual.

Por su parte, Marco Barrera Bassols dirigirá el aspecto editorial a nivel internacional; el novelista Eduardo Maza estará en operaciones especiales de difusión, dirigiendo Librobuses en plazas; Arturo Tapia, en redes sociales; Eduardo Monteverde, asesor de libros de materia de divulgación de la ciencia; Guillermo Fernández, finanzas y administración; Luis Enrique Miramontes, en administración, y Francisco Estrada será el jefe apoyo jurídico.

De acuerdo con Taibo II, se acabará el viejo FCE de los gobiernos anteriores, “que era una mala editorial y una mala empresa”. Asimismo, insistió que entre los proyectos para una real transformación del FCE está su unificación, “en el corto plazo posible”, con la institución Educal, entidad paraestatal sectorizada en la Secretaría de Cultura, y la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de la Educación Pública (SEP).

“La red de librerías de Educal y del Fondo tienen la misma lógica. Fomento a la lectura con instituciones, también en la Secretaría de Cultura. Si comparas la propuesta editorial para el año que estamos viviendo, incluso había coincidencias. Y dentro de la nueva lógica que va a ser el nuevo Fondo, ¿para qué quieres tres departamentos administrativos? Que se compartan. Se simplifica.”

El escritor se comprometió a sacar adelante el FCE (“nos vamos a morir en el intento, esto está claro”), pese a contar con pocos recursos.

“Este es un grupo que se ha conjuntado con gente que vamos a militar en el proyecto. No vamos a funcionar como funcionarios tradicionales. Hemos suprimido todo tipo de gastos inútiles, nuestra presencia en las ferias de libros más vistosas va a ser diferente, no vamos a gastar dinero en cocteles, etcétera, y vamos a poner libros baratos en las mesas.

“Hay curiosamente tanto en Educal como en el FCE unas bodegas inmensas que puede ser que conjuntamente rebasen los cinco millones de libros que tenemos que sacar a la calle. Y alguien me preguntará: ‘¿Qué van a hacer ustedes con los escritos de (los expresidentes) De la Madrid y Vicente Fox?’ Pues vamos a distribuirlos. ¿Bajo qué lógica? Como comprenderán, no creo que los discursos de De la Madrid ni de Fox tengan bastantes lectores, pero no vamos a destruir jamás un libro.”

Taibo II señaló que en años anteriores los gobiernos mexicanos destruyeron libros, por lo que advirtió:

“Nosotros jamás vamos a destruir un solo libro. Ni siquiera los más abominables. Si alguien me dice que tiene ‘Mi lucha’, de Hitler, por ahí en las bodegas, lo vamos a distribuir. Eso sí, le vamos a poner al lado las obras de (el cazador de nazis) Simon Weisenthal, al dos por uno. Pero las ideas, como dice el comandante (Ernesto Che) Guevara, se combaten con ideas, ni censura ni exclusión. El nuevo Fondo va a estar marcado por mis locuras y por las locuras de mi equipo que llega, pero no vamos a excluir a nadie.”

Y definió: “Democracia es servir a los lectores, no servirte a ti mismo.”

Asimismo, anunció que las ediciones de obras completas se editarán en digital.

“El ejemplo más obvio, los treinta y tantos tomos de Guillermo Prieto, que me toca muy de cerca, y se los juro por la Virgen de Guadalupe y el Osito Bimbo combinados que me he ojeado una docena de los treinta y tantos… Pero es un delirio, serían millones de pesos hacerlos en papel. Entonces, ¿qué vamos a hacer?

“Todas las bibliotecas universitarias de este país que tienen secciones de literatura mexicana o sección de historia de México, van a recibir un ejemplar gratis en digital. Y es más, vamos a crear un teléfono y una oficina donde haya una persona que si tú eres un estudiante de posgrado y estás haciendo tu tesis de Guillermo Prieto sobre la ofensiva de los gringos contra México en 1847, pides una copia y te la damos gratis. Vienes con tu USB, te enchufas y te desenchufas.”

Finalmente, en cuanto al salario como director del FCE, aclaró que “será reducido drásticamente”.