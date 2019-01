“Roma” va por Mejor Película, Mejor Director y ocho nominaciones más en los Premios Oscar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La película mexicana Roma, de Alfonso Cuarón, logró 10 nominaciones para los Premios Oscar, entre estas a Mejor Película, Mejor Película Extranjera y Mejor Director.

Además: Mejor Actriz Principal (Yalitza Aparicio); Mejor Guión Original; Mejor Fotografía; Mejor Diseño de Producción (Eugenio Caballero); Mejor Mezcla de Sonido; Mejor Edición de Sonido, y Mejor Actriz de Reparto (Marina de Tavira).

El largometraje, en blanco y negro y ubicado en los años setenta en la Ciudad de México, dio la sorpresa con este número de nominaciones en las 24 categorías y cuya 91 edición para entregar esta estatuilla de la Meca del Cine será el próximo 24 de febrero en el Dolby Theatre en Los Ángeles, California.

Es un filme inspirado en la infancia de Cuarón y trata sobre la vida de Cleo, una empleada doméstica que forma parte de la familia para la que trabaja. Es un homenaje a la nana del realizador, Loboria Rodríguez.

El filme se estrenó en la plataforma Netflix, pero cumplió con la exhibición en los cines.

Roma ganó dos Golden Globes a Mejor Película Extranjera y Mejor Director. Y en los Crtics Choice Awars obtuvo Mejor Película, Mejor Película Extranjera, Mejor Dirección y Mejor Fotografía.

Cabe destacar que la fotografía la elaboró el mismo Cuarón, aunque la empezó Emmanuel Lubezki, pero debido a que se alargó el tiempo en “Roma”, este cinematógrafo debió irse para cumplir otros compromisos de trabajo que no podía posponer.

En Mejor Película, Roma compite con La favorita (la cual también alcanzó 10 nominaciones), de Yorgos Lanthimos; Nace una estrella, de Bradley Cooper; El vicepresidente, de Adam McKay; Pantera Negra, de Ryan Coogler; El infiltrado en el Kkklan, de Spike Lee; Bohemian Rhapsody, de Bryan Singer, y Green Book, de Peter Farrelly.

Cuarón va por Mejor Dirección con Spike Lee, Pawel Pawlikowski, Yargos Lanthimos y Adam McKay.

En tanto, la oaxaqueña Yalitza Aparicio está nada más y nada menos con Glenn Close, Lady Gaga, Olivia Colman y Melissa MacCarthy. Y Marina de Tavira se encuentra con Amy Adams, Regina King, Emma Stone y Rachel Weisz.

Mejor Película Extranjera la componen, además de Roma, Capernaum (Libano), Cold war (Polonia), Never look away (Alemania) y Somos una familia (Japón).

Para Mejor Guión Original, Roma pelea con La favorita, Firs reformed, Green Book y El vicepresidente. En Mejor Fotografía están Cold war, La favorita, Never look away y Nace una estrella.

Pantera negra, Bohemian Rhapsody, Primer hombre, A quiet place y Roma conforman Mejor Edición de Sonido. En cuanto a Mejor Mezcla de Sonido compiten Pantera Negra, Bohemian Rhapsody, Primer hombre y Never look away.

El mexicano Eugenio Caballero, quien ya cuenta con un Oscar por El laberinto del fauno, de Guillermo del Toro, ahora concursa en Mejor Diseño de Producción con Pantera Negra (Hannah Beachler), Primer hombre (Nathan Crowley, Kathy Lucas), La favorita (Fiona Crombie, Alice Felton) y El regreso de Mary Poppins (John Myhre, Gordon Sim).