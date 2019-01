Ronaldo es condenado a dos años de cárcel y al pago de una multa de 19 millones de euros

MADRID (apro).- El futbolista Cristiano Ronaldo fue condenado a dos años de prisión y el pago inmediato de 18.8 millones de euros por evadir impuestos en España, una pena previamente acordada con la Fiscalía para evitar que el astro del Juventus pise la cárcel.

Como parte del acuerdo con la fiscalía y Hacienda, el portugués reconoció ante el juez, en la sección 17 de la Audiencia Provincial, que cometió cuatro delitos contra la Hacienda española al defraudar 5 millones 717 mil 174 euros entre 2011 y 2014.

Lo que Cristiano no pudo evitar fue hacer el paseo entre su vehículo y la entrada del edificio de la Audiencia Provincial de Madrid, cuando el juez le negó que pudiera llegar hasta el estacionamiento subterráneo del edificio para evitar a los periodistas.

Por tanto, el astro del fútbol convirtió su llegada en una verdadera pasarela de moda al llegar ataviado con un vistoso atuendo y acompañado de su pareja; lanzó sonrisas y firmó autógrafos a algunos seguidores y saludó y sonrió a algunos de los más de cien periodistas españoles, italianos y portugueses que reporteaban como se sentaba en el banquillo de los acusados.

Por su parte, Xabier Alonso, otro exfutbolista del Real Madrid, también tuvo que sentarse hoy en el banquillo de los acusados por delitos fiscales, sin embargo, en su caso no se llegó a ningún acuerdo con la fiscalía porque, explicó el propio deportista, no reconoció haber cometido dichos delitos.

En su caso, la fiscalía pide cinco años de prisión por tres delitos fiscales entre 2010 y 2012, sin embargo, el futbolista donostiarra se sentó en el banquillo de los acusados para defender su inocencia.

“Si tengo la convicción y la confianza en que he hecho todas las cosas bien, en que he colaborado desde el principio y en que nunca he ocultado nada, tengo que defenderme y confiar en la justicia”, dijo a su salida.

Ronaldo –acusado inicialmente de defraudar 14.7 millones de euros—se suma así a otros futbolistas acusados de cometer delitos fiscales como Luka Modric, Marcelo, Radamel Falcao, Ángel de María o Javier Mascherano, que también han incurrido en delitos fiscales y la final llegado a acuerdos con la fiscalía para reducir sus condenas.

Como los anteriores, la acusación señala que el exastro del Real Madrid se aprovechó de una estructura societaria para ocultar a Hacienda los beneficios obtenidos en España por los derechos de imagen, esto es, los multimillonarios contratos publicitarios en los que se explota su imagen como figura deportiva.