AMLO presenta programas sociales antihuachicoleros

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ocho programas sociales, bajo un Plan de Bienestar, se lanzaron este martes para atender de manera específica a 91 municipios por los que atraviesan ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El presidente Andrés Manuel López Obrador expuso, en compañía de los responsables de cada programa, el contenido de cada uno, que atenderá a más de un millón 688 mil personas, por un monto superior a 3 mil 857 millones de pesos.

Los programas son en realidad la focalización en los municipios que registran o tienen posibilidad de registrar prácticas de huachicoleo, los cuales el mandatario viene ofertando desde su campaña y cuya implementación inició a principios de este año.

En días pasados, López Obrador ha planteado esta serie de programas sociales como la principal forma de erradicar la criminalidad, pues sostiene que “las causas profundas” se relacionan con el abandono de los gobiernos a la población y la implementación de “políticas neoliberales” que incrementaron la pobreza.

“Vamos a evitar así la práctica lamentable de recoger gasolina de zanjas o de fugas en tomas clandestinas. Para que la gente no acuda cuando la inciten a que vaya a recoger combustible, que no se acerquen, que no vayan, que tengan opciones y alternativa”, dijo el mandatario.

En su conferencia de prensa matutina, cada programa fue expuesto con cantidad de beneficiarios y montos de inversión:

El Programa de Adultos Mayores tiene por objetivo la atención de 766 mil 927 personas y tendrá una inversión cercana a los dos mil millones de pesos; para personas con discapacidad, la población objetivo es de 58 mil 344 personas y un monto de 148 millones 777 mil pesos; en tanto, la secretaría de Agricultura focalizará los recursos a su programa de apoyo a la producción, para 151 mil 358 campesinos y una inversión de 382 millones 57mil pesos.

Parte también de los programas insignia de la administración, el programa “Jóvenes construyendo el futuro”, consistente en becas para jóvenes sin empleo ni matrícula escolar: atenderá a 53 mil 333 jóvenes, con una inversión de 191 millones 998 mil pesos.

Asimismo, “Tandas para el Bienestar”, que consiste en apoyos para microempresarios, en este caso, 21 mil 712 personas se verán beneficiadas con una inversión de 130 millones 272 mil pesos.

Las becas para estudiantes que forman parte del programa “Benito Juárez”, atenderá a 636 mil 733 estudiantes, de los cuales 37 mil son de educación superior, 214 mil de educación media superior y 385 mil de educación básica. El gobierno invertirá en esto mil 48 millones de pesos.