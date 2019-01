Diputados citan, de nuevo, a Nahle y Romero Oropeza para explicar plan antihuachicol

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Funcionarios del sector energético fueron citados de nuevo para que el 28 de enero detallen a la Cámara de Diputados la estrategia que realiza el gobierno federal contra el robo de hidrocarburos.

Luego que Rocío Nahle, titular de Energía, y Octavio Romero Oropeza, director de Petróleos Mexicanos (Pemex), cancelaron de última hora la reunión de trabajo del pasado martes, los legisladores los convocaron de nuevo para el lunes entrante.

Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena en San Lázaro, confirmó la cita y comentó que la explosión del ducto en el municipio de Tlahuelilpan es un ejemplo de que “la corrupción mata y siempre tiene víctimas inocentes”.

Dijo que el robo de hidrocarburos es un negocio que no se puede explicar si no es al amparo de la corrupción. Aclaró que casos como el de Hidalgo, “donde de repente algunas comunidades se abocan a recoger el combustible”, no es el huachicoleo importante que ocurre en el país.

“Hay un huachicoleo a gran escala que roba el combustible, que lo distribuye y que lo vende de manera ilegal con la complicidad de autoridades. Ése es el que queremos que se convierta en delito grave para que tenga prisión preventiva oficiosa y que ayude a desmantelar, pues, estas bandas muy bien articuladas, estas complicidades que existen y que permitieron este deterioro de la institución, de Pemex, este robo a la nación, y que tiene consecuencias fatales como las que vimos el viernes pasado”.

En cuanto a la inclusión del robo de hidrocarburos en el catálogo de “prisión preventiva oficiosa” en el artículo 19 de la Constitución y que la semana pasada PRI, PAN, MC y PRD, decidieron que no se abordara en el periodo extraordinario, los legisladores del PRD y del PRI manifestaron su acuerdo en que sí se incluya.

Lo anterior ocurrirá el 5 de febrero, día en que inicia el periodo ordinario de sesiones, ya que la ley establece que lo que no se discutió, pero estaba agendado en un periodo extraordinario, sea abordado al inicio del siguiente periodo ordinario de sesiones.

Sin embargo, en este tema aún tendrá que realizarse un cabildeo ya que el PRI y PRD no están de acuerdo en que se incluyan otros delitos como “corrupción y faltas electorales”, aunque el dictamen de la comisión de Puntos Constitucionales sí los contemplaba.

Pero no solo eso, además, a la Cámara de Diputados llegó una petición del Senado de la República, solicitando todos los delitos contemplados inicialmente.

“Es muy probable que el dictamen original de tres delitos sea modificado para incluir más”, comentó Delgado.

Por otra parte, respecto a la Guardia Nacional y la inclusión del cuarto transitorio que fue eliminado el pasado miércoles en la Cámara de Diputados, el presidente de Jucopo dijo que está hablando con su homólogo en el Senado, Ricardo Monreal, para hacer un segundo periodo extraordinario este viernes y ahí votarlo.

“Él (Monreal) ha tenido un cabildeo muy intenso con los senadores para tratar de llegar a un acuerdo y poder votarlo en un periodo extraordinario este viernes, pero la decisión está en el Senado de la República”, indicó.

Delgado explicó que en caso de aceptarse la inclusión, la Comisión Permanente tendría que citar mañana miércoles 23 a extraordinario.

“El senador Monreal es quien está haciendo la labor de cabildear, de convencer a los grupos parlamentarios. Evidentemente iríamos a un extraordinario si existe el consenso en el Senado de la República, si tenemos los votos para sacar adelante la Guardia”.