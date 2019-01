Eligen por unanimidad al lanzador Mariano Rivera al Salón de la Fama de Grandes Ligas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El lanzador panameño Mariano Rivera fue elegido de manera unánime al Salón de la Fama del beisbol de las Grandes Ligas con 425 votos, primera vez que esto ocurre.

Junto con Rivera, ingresarán al Salón de la Fama los también lanzadores Roy Halladay (ya fallecido) y Mike Mussina, así como el boricua Edgar Martínez.

Rivera será el segundo pelotero panameño en Cooperstown, y el primero desde Rod Carew, quien fue elegido en 1951.

Mariano Rivera, quien jugó 19 temporadas con los Yanquis de Nueva York, recibió todos los 425 votos en la elección de la Asociación de Cronistas de Beisbol de Norteamérica (BBWAA), por el dominio que tuvo como relevista: 652 juegos rescatados en temporada regular y otros 42 en playoffs.

Con su característica recta cortada, Rivera fue clave en los cinco títulos de Serie Mundial que ganaron los Yanquis en la primera década del siglo XXI.

En su décimo y último intento en la papeleta de la BBWAA, Martínez finalmente alcanzó el 75 por ciento necesario para ser entronizado. Obtuvo el 85.4 por ciento de los votos para convertirse en el quinto puertorriqueño en el Salón de la Fama, junto a Roberto Clemente, Orlando Cepeda, Roberto Alomar e Iván Rodríguez.

El cuarteto será exaltado en Cooperstown el 21 de julio, junto con Harold Baines y Lee Smith, quienes fueron seleccionados por un comité especial.

