Avioneta que transportaba al argentino Sala desapareció en el Canal de la Mancha

CIUDAD DE MEXICO (apro).- La avioneta privada que transportaba al jugador argentino Emiliano Sala desapareció el lunes por la noche mientras cruzaba el Canal de la Mancha con destino a Nantes, Francia, para ponerse a las órdenes de su nuevo equipo, el Cardiff City.

La búsqueda fue interrumpida el lunes por la noche a causa de las condiciones meteorológicas que imperan en el lugar y fue reiniciada este martes, de acuerdo a un comunicado emitido este día por la policía de Guernesey.

Este día también se suspendió la búsqueda por la falta de visibilidad. Las tareas continuarán el miércoles.

De acuerdo a reportes oficiales, la pequeña aeronave perdió contacto a unos 20 kilómetros al norte de la isla inglesa Guernesey.

“No hubo llamada de socorro: simplemente se perdió del radar y de las comunicaciones. Es posible que el avión se haya desviado a otro lugar, pero sigue la búsqueda, en el desafortunado caso de que se haya desviado hacia el mar”, dijo el Capitán del puerto de Guernesey, David Barker.

El capitán añadió que un helicóptero local de Brecquhou, el bote salvavidas Alderney y una aeronave de ala fija de Francia buscan en el área de probabilidad hasta el noroeste de Alderney”.

La autoridad también reconoció que en caso de que la avioneta se haya desplomado al mar, “las posibilidades de supervivencia en esta etapa son pocas”.

Hasta ahora se han inspeccionado 1155 millas (1858,792 kilómetros). De acuerdo a los reportes, se encontraron varios objetos flotando. Sin embargo, no pudieron comprobaran que se traten de la aeronave.

Esta tarde se reveló un audio en el que el futbolista de 28 años denota sus temores ante la posibilidad del desplome de la aeronave:

“Estoy acá arriba del avión que parece que se está por caer a pedazos y me estoy yendo para Cardiff. Si en una hora y media no tiene novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar, pero… ya saben. ¡Papá! Qué miedo que tengo”.

Lo anterior fue el mensaje que Sala le envío a su excompañero en el Burdeos, Diego Rolan, por WhatsApp.

Sala fue traspasado por el Nantes al Cardif de la Liga Premier en 18 millones de euros. Con su anterior equipo, el argentino anotó 12 goles al mediar la temporada en el torneo francés.

En Argentina, el padre del futbolista, Horacio Sala, reconoció desconsolado: “esto me sorprende de todo, primero y principal quisiera encontrarlo vivo. Pero se me están yendo las ilusiones, porque si es tan cerca de que fueron ahí y no sé cómo será el río, pero si no lo pueden encontrar huelo mal las cosas”.