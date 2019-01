En caso Odebrecht no hay “punto final”: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el caso Odebrecht hay investigaciones abiertas que siguen su curso, por lo tanto no habrá “punto final”, aseguró este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Yo he sido muy claro: Lo que ya está iniciado, ni modo que se detenga. Planteé también que todo lo que vaya surgiendo, a partir de que llegamos al gobierno, va a ser investigado y sancionado”, destacó el Ejecutivo.

De igual manera, se pronunció por juzgar al régimen neoliberal que gobernó al país durante 36 años y no sólo a “chivos expiatorios”.

“Básicamente cuando hablo de punto final tiene que ver con la acusación a los presidentes del periodo neoliberal. Que decidamos entre todos qué vamos a hacer, que ya no se esté nada más castigando a chivos expiatorios, sino que se vaya arriba, que la condena sea al régimen básicamente”.

Añadió:

“Si vamos a juzgar empecemos de arriba para abajo y que lo decidamos entre todos. Mi opinión ahí es la del punto final para decir: Vamos a acabar la corrupción hacia adelante, que ya no haya corrupción, y no nos quedemos anclados en el pasado, ese es mi punto de vista”.

Pero lo que ya está en curso, abundó, “ni modo que yo lo detenga”. Además, dijo, no depende del Ejecutivo “y yo no voy a dar la orden de que se oculte ningún hecho delictivo”.

De acuerdo con López Obrador, una ventaja de su gobierno es que llegaron por voluntad del pueblo, con el apoyo de la gente. “No tenemos jefes, no somos subordinados de ningún grupo de interés creado. Yo nada más tengo como amo al pueblo de México”.

Entonces, insistió, todo lo que vaya saliendo se va a tramitar. Y “si veo que la fiscalía, que es autónoma, se tarda; si veo que en el Poder Judicial están resolviendo para proteger a corruptos, no me voy a quedar callado”.

“Entonces, si sale esto de Odebrecht, se va a proceder por lo que a nosotros corresponde. Es como lo de la solicitud de traslado del exgobernador de Chihuahua, la solicitud de extradición está en curso, apuntó.

“Yo no voy a estar bajo la sospecha del gobernador de Chihuahua, del gobernador actual, que estoy protegiendo al gobernador Duarte. Yo no protejo a nadie, yo no soy tapadera de nadie”.