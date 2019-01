López Obrador rechaza orientación política en desabasto; “no soy sectario”, responde a Alfaro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los cuestionamientos por el desabasto de combustible en entidades gobernadas por partidos de oposición fueron desestimados hoy por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que consideró absurdo el planteamiento.

En conferencia de prensa, el mandatario consideró que las declaraciones del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, en relación al prolongado desabasto de combustible en el área metropolitana de Guadalajara, son una provocación y dijo no caerá en ellas.

“No es serio, es publicitario… como dicen los jóvenes: safo”, espetó.

López Obrador admitió que hay desabasto en Jalisco, así como en Nuevo León, para explicar luego una serie de incidentes que tiene que ver con ductos pinchados, lo que ha obligado a la atención de esas regiones con medidas adicionales.

Agregó que en Monterrey ya se avanza para normalizar el abasto, pero remitió a Pemex para detallar la información correspondiente, al tiempo de rechazar que la falta de combustible en la ciudad norteña, sea consecuencia del uso de pipas en otras regiones.

Las áreas metropolitanas de Monterrey y Guadalajara, son las principales zonas económicas del país, después de la Ciudad de México. En la capital jaliciense, el desabasto se ha prolongado por varias semanas, oficialmente, por la salida de operación del ducto Salamanca-Guadalajara y una serie de reinicios del transporte por ducto, que el mandatario asegura, es por la detección de robo de tomas clandestinas.

En tanto, Monterrey, así como Reynosa Tamaulipas, empezaron a registrar problemas de desabasto, detonando compras de pánico de manera similar a como ocurrió en la ciudad de México la primera quincena de enero. López Obrador insistió en que se avanza en la normalización del abasto y luego se refirió a Jalisco:

“Ha ido mejorando el abasto a Jalisco. Pero el ciudadano gobernador está dando entrevistas diciendo lo contrario, está en todo su derecho… pero yo también tengo el derecho a no caer en ninguna provocación. Yo tengo la responsabilidad de garantizar que no falten los combustibles en todo el país, no soy sectario, represento a los mexicanos, soy el presidente, el jefe de Estado, no de un grupo partido o facción”.

El cruce de declaraciones con el gobernador Enrique Alfaro se ha registrado en diferentes momentos desde que ambos asumieron sus respectivos cargos hace unas semanas. En los episodios más recientes, el desencuentro declarativo gira en torno al desabasto de combustibles que el mandatario estatal ha reclamado, inclusive, cuestionando porque eso no ocurre en una entidad con alta incidencia de ordeña a ductos, como Puebla, donde habrá elecciones este año.

López Obrador respondió hoy que es absurdo suponer que existe una orientación política en sus decisiones, e insistió en que continuará su política contra el llamado huachicoleo, así como en abatir la corrupción en torno a esa actividad.