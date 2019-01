Con el respaldo de Trump, Juan Guaidó se proclama presidente de Venezuela; Maduro rompe con EU

CARACAS.– El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, se juramentó como presidente de la República de forma interina. El acto lo realizó en Caracas ante una multitud que atendió el llamado de protesta que hiciera días antes.

“Hoy, 23 de enero de 2019, en mi condición de presidente de la Asamblea Nacional basado en la Constitución… juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo nacional como presidente encargado de Venezuela”, dijo Guaidó ante miles de personas congregadas en el sector El Rosal de Caracas.

Antes de mencionar estas palabras, el público aclamaba la juramentación y, tras oírlas, los asistentes auparon con euforia al nuevo presidente interino. Con este acto virtualmente Nicolás Maduro ya no podría ejercer la presidencia.

La reacción internacional fue casi inmediata. Estados Unidos reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Brasil, Canadá, Perú, Paraguay, Ecuador, Chile, Costa Rica y Colombia hicieron lo propio. La Organización de Estados Americanos también lo reconoció como “presidente encargado”.

Por su parte el gobierno de Andrés Manuel López Obrador mantiene su posición respecto a Venezuela y sigue reconociendo a Maduro como presidente.

Ofrece amnistía a militares

Guaidó señaló que, al contar con el apoyo popular y el respaldo internacional, sólo falta que la fuerza militar venezolana se una a la solicitud que el Parlamento demanda de “cese de la usurpación de la presidencia por parte de Maduro, convocar un gobierno interino y realizar elecciones libres”. Por lo que hizo un nuevo llamado a los militares y les prometió amnistía a los que se rindan y apoyen la salida de Maduro.

La Ley de Amnistía para militares fue aprobada por la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, como una estrategia para lograr el apoyo militar en la transición. El nuevo presidente interino aseguró que mañana distribuirá la Ley para que cada ciudadano se la haga llegar los soldados.

A los nueve puntos de concentración en Caracas comenzaron a llegar manifestantes muy temprano. En algunos lugares fueron reprimidos por la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la policía militar Guardia Nacional (GN).

En el interior del país también se registró una masiva movilización de apoyo a Guaidó en respuesta a esta convocatoria. Igualmente, se presentaron actos de represión de la fuerza pública contra los manifestantes. Un número indeterminado de heridos ha sido reportado en diferentes puntos del país sudamericano.

El martes anterior se presentó la segunda noche de protestas espontáneas en sectores populares de Caracas y de otros estados de Venezuela, tras el alzamiento militar de un grupo de soldados que tomó por asalto el comando antimotín ubicado en Cotiza al noroeste de la capital la madrugada del lunes.

En las manifestaciones del martes en la noche resultaron asesinadas dos personas, una de ellas un menor de edad de 16 años que participaba en las protestas y recibió un tiro en el abdomen.

La segunda víctima fue una mujer que también recibió un disparo, pero fuentes policiales indican que no participaba en la manifestación y su muerte no ha sido vinculada a las protestas.

Convoca a vigilia en Miraflores

Mientras Guaidó se juramentaba, el gobierno de Maduro realizaba su propia manifestación para reiterar su liderazgo. La vocería estuvo a cargo de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), órgano convocado por Maduro y desconocido por la oposición y parte de la comunidad internacional.

Cabello llamó a sus seguidores a mantenerse en vigilia frente al Palacio de Miraflores, sede presidencial. “Hoy los lacayos del imperio dicen que hasta hoy es presidente Nicolás Maduro, ¿por quién votó este pueblo que está aquí? ¿Quién es nuestro presidente? Vénganse pa’ Miraflores que aquí los esperamos”, expresó ante la multitud que apoya a Maduro.

El presidente de la ANC hizo un llamado a la calma a sus seguidores. “Algunos compañeros se ponen nerviosos, no nos angustiemos (…) Aquí en Venezuela manda el pueblo bolivariano, el pueblo chavista (…) no nos importa lo que diga el imperio o la Unión Europea”, dijo.

Maduro rompe relaciones con Estados Unidos

Más tarde, el propio Nicolás Maduro se dirigió a los manifestantes. “Sólo el pueblo pone, sólo el pueblo quita… No al golpismo, no al intervencionismo, no al imperialismo”, exclamó.

Desestimó las acciones en su contra a las que califica como un “golpe de Estado”. Culpó al “imperio norteamericano” de estar detrás de un plan en para deponerlo. “El imperio gringo ha activado muchos planes contra la revolución bolivariana del siglo XXI… Aquí no se rinde nadie, aquí no se raja nadie…. Aquí vamos a la victoria del futuro”, aseguró.

Luego anunció la ruptura total de relaciones diplomáticas con Estados Unidos y dio un plazo de 72 horas para que los diplomáticos de ese país abandonen Venezuela.