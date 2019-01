Aureoles acepta “adelanto” federal por 200 mdp para pagos a maestros tras presión de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que están en la mejor disposición de transferir recursos a Michoacán para el pago de maestros, quienes han realizado bloqueos a trenes, aunque aclaró que es obligación del Estado realizar dichas deudas.

“Estamos en la mejor disposición de transferir recursos” a esa entidad, “para que les paguen, pero como un préstamo, un adelanto”, señaló el presidente en conferencia matutina.

Sin embargo, López Obrador fue enfático en que el gobierno de Aureoles debe asumir el compromiso con los integrantes de la Sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que demandan los pagos.

“No queremos resolver los problemas así. Es una obligación del gobierno del estado que ellos tienen que asumirla”.

Dijo que desde el gobierno federal no van a destinar 200 ó 300 millones de pesos, al considerar que “problema político que se resuelve con dinero, no es problema, ya no, así no va a hacer”.

Desde España, el gobernador Silvano Aureoles refutó a López Obrador: El presidente @lopezobrador_ refiere que el pago de la nómina magisterial es responsabilidad del @GobMichoacan; respetuosamente, le recuerdo que nosotros devolvimos conforme a derecho los servicios educativos al @GobiernoMX el pasado 26 de noviembre”.

En un hilo, añadió: “Está en manos del Gobierno de la República pagar a las y los maestros del nivel básico. Nosotros estamos listos para aportar la parte que nos corresponde, como se acordó con la @SEP_mx y que después se desistió.

“Recurrir a un préstamo o adelanto de participaciones para pagar salarios y prestaciones del magisterio, implicaría una violación al Presupuesto de Egresos autorizado por el Congreso del Estado y generaría graves problemas financieros en la entidad”.

No obstante, el mandatario michoacano cedió en su postura e informó que van a aceptar un adelanto de participaciones del gobierno de López Obrador, por 200 millones de pesos para pagar la nómina magisterial.

“Mi gobierno siempre ha tenido disposición para encontrar soluciones. La estabilidad y bienestar de Michoacán es nuestra prioridad”.

Y lanzó de nueva cuenta en su Twitter: “Respetuosamente, pedimos a la @SHCP_mx agilizar la transferencia de recursos y que continuemos el diálogo con la @SEP_mx para encontrar una solución a largo plazo, ante la decisión que tomamos de devolver los servicios educativos a la Federación”.