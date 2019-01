Óscar Chávez y Lucha Libre AAA, las novedades para el Vive Latino 2019

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con un cartel que incluye a casi 80 bandas y artistas, y la novedad de un campeonato de Lucha Libre AAA y la inclusión de Óscar Chávez, el Festival Iberoamericano de Cultura Musical “Vive Latino” celebrará su vigésima edición el próximo 16 y 17 de marzo en el Foro Sol.

Y lo hará con una intensa fiesta que busca mantener su espíritu de libertad, diversidad, inclusión y carácter contestatario.

Así lo dejo ver Jordi Puig, director del tradicional encuentro rockero, durante la multitudinaria conferencia de prensa efectuada –por primera vez- en el Foro Sol, en un escenario que estuvo rodeado por los 19 posters de ediciones pasadas, y en el centro el cartel principal de este año, cuyo arte fue realizado por el Dr. Lakra en colaboración con Alejandro Magallanes y Alan Ibarra.

Ahí, Puig explicó en su discurso que llegar a la “consolidación del Vive” implicaría también una transformación en la gente que llega a cometer actos ilícitos, como robar celulares y/o carteras: “Que el festival logre que seamos mejores personas y un mejor país”.

Recapituló que durante los noventa la escena de festivales en México “eran esfuerzos aislados, eran islas desiertas. Este es el estadio que más gente recibe en México (Foro Sol), creo que a veinte años no lo hemos hecho tan mal”.

Tras darse a conocer que el festival continuará con proyectos como la Carpa Ambulante, donde los asistentes podrá ver cintas como Bad reputation, XTC: this is pop, Gimme Danger (sobre Iggy Pop), Rita, el documental, Yo no soy guapo, Matangi/Maya/MIA y Almost fashionable; Restart (que brinda un espacio incluyente para que personas con discapacidad disfruten de los conciertos), el regreso de Casa Comedy donde llegarán standuperos como Ray Contreras, “El diablito”, Carlos Sánchez, Paco Huidoro y amigos, y La Bea.

Así como “El Parque”, una zona dedicada a los niños que gozan del Vive Latino. Pero sin duda la novedad de este año es un campeonato especial con Luchadores de la AAA, que incluyen a La Parka, Texano jr., Dave The Clown, Argenis, Chessman, entre otros.

Y por supuesto música, mucha música.

El festín musical tendrá al rapero Alemán, Alfonso André & Amigos (en homenaje a David Bowie), Bengala (en reencuentro), Bomba Estéreo (en la única presentación que tendrán en México durante el 2019), Enrique Bunbury (en el cierre de su Ex Tour), Café Tacvba (en el festejo de su 30 aniversario), Caifanes, Correos, Daniela Spalla y Dillon Francis (con invitados especiales latinos).

División Minúscula, Draco, Editors, El Gran Silencio, El Tri (festejo de 50 aniversario), Los Estrambóticos, Fantastic Negrito, Fermín IV, Flor de Toloache, Foals y Fobia (celebración de 30 aniversario).

Del mismo modo se podrá ver a Galindo, Gandhi, Guasones, Haelos, Hello Seahorse!, Ilegales, Intocable, Javier Bátiz, Juanes, Juanse (exvocalista de Ratones Paranóicos), Jumbo y Kill Aniston. Destaca la presencia de Korn (festejo del 20 aniversario de su disco Follow the Leader), La Castañeda (conmemoración de 30 aniversario).

La Orquesta de Pérez Prado (festejando un siglo de vida), La Orquesta Mondragón, La Pingos Orquesta, La Sexta Vocal, Lanza Internacional, Liquits, Los Afro Brothers y Los Tres (el gran regreso a los escenarios de Álvaro Hénriquez), entre muchos otros.

En su oportunidad, Alex Lora respondió a Apro que el Vive Latino tiene una larga vida por su espíritu rockero “el rock es la música de los jóvenes y el mundo es de jóvenes, cada vez hay más público y bandas, pendejadas, al gobierno le vamos a mentar la madre, la banda seguirá rockanroleando, el rock seguirá”.

Mientras que Paco Huidobro, de Fobia, dijo: “son 20 años de trabajo, gracias por existir Vive Latino”.

El festival contará también con un espacio para el Tianguis Cultural del Chopo, una Zona Gastronómica, Firma de autógrafos, Disqueras Independientes, Mercadillo, ONG’s, activaciones de patrocinadores, entre muchas otras actividades.