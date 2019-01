Desabasto en Jalisco no es asunto publicitario y requiere seriedad… me canso ganso: Alfaro a AMLO

GUADALAJARA, Jal. (apro).- El problema del desabasto de gasolina en la entidad “no es un asunto publicitario, es una crisis que requiere toda la seriedad por parte del gobierno federal”, subrayó el gobernador Enrique Alfaro Ramírez.

El mandatario estatal mencionó lo anterior después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no caería en provocaciones, en respuesta a los señalamientos de Alfaro de que la federación incumplió con mandar suficiente combustible a Jalisco.

Eso “no es serio, es publicitario… como dicen los jóvenes: zafo”, espetó el Ejecutivo federal en su conferencia matutina, y reiteró que el abasto de gasolina a la zona metropolitana mejoró, no obstante que se detectaron cuatro tomas clandestinas en el ducto Salamanca-Guadalajara.

En redes sociales, Enrique Alfaro compartió un video donde se observan largas filas de vehículos esperando cargar combustible, acompañado del siguiente comentario: “El problema de #DesabastoDeGasolina en Jalisco no es un asunto publicitario, es una crisis que requiere toda la seriedad por parte del Gobierno Federal y que no digan “zafo” a su responsabilidad. No estoy polemizando, soy muy serio. Me canso ganso”.

El problema de #DesabastoDeGasolina en Jalisco no es un asunto publicitario, es una crisis que requiere toda la seriedad por parte del Gobierno Federal y que no digan safo a su responsabilidad. No estoy polemizando, soy muy serio. Me canso ganso. pic.twitter.com/Nw7NDVI1O3 — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) 23 de enero de 2019

En un segundo mensaje por redes sociales, destacó que “mientras el presidente dice que el desabasto de combustible en Jalisco es pura publicidad, este es el tamaño de la crisis que se vive en el estado. Sin polémica, con mucha seriedad, con datos y de frente”.

Y desglosó la situación que se vive en diferentes municipios de la entidad: “Tapalpa reporta paro total de servicios públicos, la recolección de residuos tiene 3 días sin servicio; patrullaje y ambulancias han estado limitados; la reparación de calles, empedrados y bacheo es cero por falta de diésel; y el turismo disminuyó un 80%”.

En Zacoalco de Torres, dijo, desde hace más de 10 días no hay hidrocarburos, debido a que “las gasolineras fueron cerradas porque existe el señalamiento de que vendían combustible ilícito. Se abastecen de Ciudad Guzmán y Techaluta”.

En Tequila, abundó, se presentaron “conflictos sociales debido a la inconformidad de la población por priorizar el abastecimiento de ambulancias y patrullas; su turismo bajó en un 70%”.

De acuerdo con el gobernador, en San Juan de los Lagos el desabasto es de 93%, “es época de festividades y los peregrinos bajaron a más de la mitad, afectando la economía del municipio. Han detectado la reventa de combustible y la ordeña de vehículos particulares”.

En los municipios de Ameca y Tala, “las salidas al corte de caña se limitaron a los días que hay combustible, solo tres por semana”.

Detalló que son 18 municipios los que no tienen combustible o sólo cuentan con un 15% de abasto. Entre ellos están: Poncitlán, que le queda 14%; Lagos de Moreno, 9%; Jalostotitlán, Jesús María, San Julián, Cañadas de Obregón, Valle de Guadalupe, Atotonilco el Alto, Tototlán y Ocotlán.

En esa lista también se incluyen: Tequila, Etzatlán, Tapalpa, Zacoalco, Ixtlahuacán del Río, Tonalá, Unión de Tula y Cuautitlán.

Enrique Alfaro concluyó su mensaje con los siguientes cuestionamientos: “¿Cuándo darán la cara a los jaliscienses? ¿Cuándo nos van a decir cuánto tiempo falta para resolver el problema de desabasto?”.

Sí hay combustible, pero no hay cómo distribuirlo: Amegas

En un comunicado, la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas) informó que ayer arribaron a la entidad 60 mil barriles de combustible, por lo que este día y mañana tendrían cobertura las 500 estaciones de servicio que operan en la zona metropolitana de Guadalajara.

Sin embargo, en un recorrido que realizó la reportera, la mayoría de las gasolineras permanecen cerradas, y las pocas que están abiertas presentan largas filas.

De acuerdo con Amegas, desde el domingo 20 y hasta el martes 22, del ducto de Salamanca-Guadalajara llegaron a los tanques de almacenamiento de la terminal el Castillo, ubicada en El Salto, 60 mil barriles de gasolinas, principalmente magna, así como diésel.

Informó que ya fueron reparadas las tomas clandestinas y que el poliducto “ha trabajado de forma intermitente”. Abundó: “Se estuvo recibiendo un total de 9.5 millones de litros, que representan 60 mil barriles. Esto es el volumen que se consume en la zona metropolitana de Guadalajara, municipios de Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá, El Salto, Zapotlanejo y Tlajomulco en un solo día”.

De igual manera, señaló que los 9.5 millones de litros “deben distribuirse a las gasolineras en las pipas blancas de Petróleos Mexicanos (Pemex), con capacidad de 20 mil litros cada una, que equivalen a 477 viajes en magna, premium y diésel”.

Amegas aseguró que en la planta de Zapopan había 12 mil barriles, equivalentes a 1.9 millones de litros de los tres productos. El volumen fue descargado por autotanques de 60 mil litros cada uno, que provienen de las terminales de Manzanillo, Mazatlán y Topolobampo, “lo que incrementa el volumen a suministrar a las gasolineras en estos días”.

En su comunicado, la asociación resaltó que hay combustible, “sólo falta que se operen las 477 pipas a la mayor brevedad”.

Incluso sostuvo que pidió por escrito al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, que Pemex adquiera para Jalisco “250 pipas más con capacidad de 20 mil litros cada una y tener suficiente cobertura, porque resultan totalmente insuficientes, y es un cuello de botella para la zona metropolitana el que operen en las dos terminales”, Zapopan y El Salto, sólo “68 autotanques para surtir a 500 estaciones de servicios de la zona metropolitana de Guadalajara”.