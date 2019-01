A Jennifer Clement le parece “desmedida” la decisión de Vargas Llosa

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la renuncia del escritor Mario Vargas Llosa del PEN Internacional, la escritora estadunidense-mexicana Jennifer Clement, presidenta de esta asociación mundial de escritores (la cual cumplirá cien años en el 2021), menciona en entrevista que la decisión del autor de La ciudad y los perros le pareció “extraña, desmedida, porque nunca esta instancia ha dicho que apoya la independencia de Cataluña ni de ningún otro lugar”.

La carta de Vargas Llosa, fechada en Madrid del 22 de enero de 2019 y dirigida a Clement, dice:

“Por la presente te envío mi renuncia irrevocable al PEN Internacional, del que he sido presidente de 1977 a 1980, y del que soy Presidente Emérito hasta el día de hoy. Mi renuncia tiene que ver con el comunicado lleno de mentiras y calumnias que acabas de difundir contra el régimen democrático de España en relación con el intento de golpe de Estado de los independentistas catalanes del 6 y 7 de septiembre, y del 1 de octubre de 2017.

“Es una vergüenza que una organización como el PEN Internacional, que tiene unas credenciales tan limpias en su lucha en defensa de los derechos humanos y de la libertad de expresión, haga suyas las patrañas del centro catalán del PEN, un órgano militante del independentismo de Cataluña, que viene llevando a cabo una campaña internacional de desfiguración de la verdad y que, a juzgar por tu comunicado, ha conseguido sorprender a numerosos centros del PEN, entre ellos algunos latinoamericanos, presentando a España como un país que atropella la libertad de expresión y encarcela a los escritores críticos y disidentes”.

Más adelante se lee:

“Que el PEN Internacional abandone su tradicional neutralidad frente a las luchas políticas internas y, en este caso, dé su apoyo moral e institucional a un movimiento racista y supremacista como es el movimiento independentista catalán, constituye una traición a los estatutos del PEN Internacional y ningún escritor genuinamente democrático debería ampararlo”.

La autora de Ladydi y Una historia verdadera basada en mentiras expresa:

“No estoy de acuerdo con él y, ¡claro!, que tiene derecho a su opinión”.

Escritores y líderes de la sociedad civil, Jordi Sànchez y y Jordi Cuixart, fueron arrestados el 16 de octubre de 2017 con cargos de sedición. Posteriormente fueron acusados de rebelión en marzo de 2018. Están culpados de haber instado a los manifestantes a reunirse delante de edificios gubernamentales en Barcelona el 20 y 21 de septiembre de 2017, con el objetivo de obstruir registros policiales en busca de materiales electorales, y de haber “inducido, sostenido y dirigido” la sedición a través de la participación en el referéndum por la independencia de Cataluña el 1 de octubre de 2017, pese a que el Tribunal Constitucional Español había suspendido la Ley Catalana del Referéndum.

“Los cargos de sedición y rebelión contra Jordi Sànchez y Jordi Cuixart son claramente excesivos y deberían ser retirados inmediatamente. Los dos hicieron llamadas a mantener una manifestación pacífica, como recoge explícitamente la acusación en el caso de Jordi Cuixart”. destaca Clement, la primera mujer que está al frente PEN Internacional

En una rueda de prensa el lunes 21 de enero en Barcelona, el PEN Catalán y PEN Internacional denunciaron una serie de ataques contra la libertad de expresión y la libertad artística en Cataluña. La declaración, apoyada por decenas de Centros PEN y miembros, urge a las autoridades españolas a retirar los cargos contra Jordi Sánchez y Jordi Cuixart y a liberarlos inmediatamente.

El documento dice:

“Por nuestro compromiso con la defensa del derecho a la libertad de expresión, instamos a las autoridades españolas a retirar los cargos contra Sànchez y Cuixart y a liberarlos inmediatamente. Más allá de manifestar pacíficamente sus ideas, han velado por garantizar, desde las entidades que presiden, la libre circulación de las ideas de los escritores en Cataluña”.

La escritora manifiesta que la regla de oro del PEN “es que defendemos la libertad de expresión y sólo eso, en ningún momento el comunicado del PEN Internacional dice que estamos apoyando a que Cataluña sea independiente”.

Enfatiza:

“Lo que si decimos es que tienen derecho a hablar y pueden decir lo que quieran y que no está bien que por protestas pacíficas, sin violencia, ya llevan 15 meses en la cárcel sin juicio y no sólo lo dice el PEN, también Amnistía Internacional y los gobiernos de Alemania y Suecia”.

Explica que la gente no entiende cómo funciona el PEN:

“PEN es una organización democrática, y yo como presidenta no decido estos casos, sino que se deciden en una asamblea. Cuando en España pasan esta horrible ley mordaza, el PEN realizó su primer comunicado, y además pasaron otra ley sobre terrorismo, que podía ser terrorismo aunque no hubiera violencia. Entonces, esa fue la primera resolución del PEN. Y un centro lleva una resolución y todo el congreso vota. Esos asuntos no surgen de manera azarosa y además tenemos el comité de escritores en prisión, donde deciden qué casos se toman, pero se investiga con abogados, no es nada improvisado.

“Qué es lo que pasó en la India en septiembre, varios centros decidieron apoyar a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, los dos son personas de cultura. En la India eran como 14 centros que dijeron nosotros vamos a trabajar en estos asuntos. Con esta declaración de Vargas llosa, el centro sueco, muy importante dentro del PEN, me mandó que también quiere trabajar sobre los presos en Cataluña. Eso es muy importante para este momento”

El PEN Internacional destaca que Jordi Sànchez (54 años) es el expresidente de la Assemblea Nacional Catalana. Como anterior director de la Fundació Jaume Bofill, es coautor de varios informes sobre igualdad social, migración, políticas públicas y educación, valores democráticos y participación civil, además de haber publicado numerosos artículos académicos.

Jordi Cuixart (43 años de edad) es el presidente de Òmnium Cultural. Es autor de un libro de poemas titulado El plaer dels plaers, publicado en 2007.

Los dos contribuyeron al libro Per la llibertat, 2018, y han escrito múltiples artículos de prensa durante su prisión provisional. Actualmente están retenidos en el Centro Penitenciario de Lledoners, cerca de Barcelona.

Tranquila, Clement destaca:

“No me preocupa la renuncia de Vargas Llosa, porque siempre ha sido así el PEN, su historia por eso es tan atrayente. Hubiera sido interesante si el escritor hubiera acudido al congreso en el PEN y se debatiera”.

La tarde de este miércoles 23, la narradora informa que le escribió al autor Elogio de la madrastra y La fiesta del Chivo:

“Le dije que el PEN era su casa y que si en algún momento quisiera regresar, que es bienvenido”.