Barbosa rechaza que nombramiento de Pacheco Pulido favorezca su proyecto político

PUEBLA, Pue. (apro).- Miguel Barbosa Huerta, excandidato a la gubernatura por la coalición Juntos Haremos Historia, rechazó que hubiera operado políticamente para que Guillermo Pacheco Pulido se convirtiera en gobernador interino, o que esa designación favorezca su proyecto de repetir como candidato en las elecciones extraordinarias de este año.

La designación del priista fue por voto prácticamente unánime de los legisladores del Congreso local, puntualizó.

“El gobernador interino es un hombre de 85 años, tiene una larga trayectoria política y no es ningún improvisado, tiene relaciones en toda la sociedad poblana, en todas las fuerzas políticas… No me veo beneficiado con los nombramientos”, expresó el también exsenador poblano.

Al preguntarle si el morenovallismo ha entrado en un proceso de extinción en Puebla, Barbosa consideró que el grupo político del exgobernador –fallecido el pasado 24 de diciembre, junto con su esposa, Martha Erika Alonso– aún tiene mucho poder y va a competir “con mucha fuerza” en las elecciones extraordinarias.

“El factor político llamado morenovallismo detecta aún mucho poder, mucho poder económico y político. Quien piense que con el lamentable fallecimiento de él (Moreno Valle) y de la gobernadora termina ese grupo, se equivoca. Van a competir y con mucha fuerza en la elección…yo no veo al morenovallismo en proceso de descomposición”, soltó.

De igual manera, rechazó que la llegada de Pacheco Pulido represente el regreso del viejo PRI al poder en Puebla, pues el exalcalde, subrayó, tenía más de 15 años retirado de la política.

En el mismo sentido calificó la llegada de Fernando Manzanilla, considerado uno de sus principales operadores políticos, a la Secretaría General de Gobierno.

El excandidato aseguró que el nombramiento de Manzanilla se debe a su “vasta experiencia” en materia de gobernanza, así como al liderazgo y conocimiento que tiene de la entidad.

Tras participar en un foro organizado por la senadora Nancy de la Sierra, Barbosa Huerta manifestó que aún no tiene la certeza de volver a candidatearse para la gubernatura, aunque la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, lo dio por hecho.

De la Sierra, quien también se menciona como aspirante a la gubernatura, se pronunció porque el gobierno interino garantice que las elecciones extraordinarias se lleven con transparencia e imparcialidad, y no se repita lo ocurrido el pasado 1 de julio.

La senadora consideró la posibilidad de que se realice una encuesta para legitimar al candidato de Morena en los comicios extraordinarios, aunque dio por hecho que este procedimiento ratificaría la postulación de Barbosa.

Se mantendrá al margen, dice Pacheco

En entrevista con el portal e-Consulta, el recién nombrado gobernador interino, Guillermo Pacheco Pulido, aseguró que él y los funcionarios de su gabinete se mantendrán al margen de los comicios extraordinarios que se realizarán este año en Puebla.

Confirmó que no conoce al presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien acompañará este jueves en una gira por el municipio de Huauchinango, y afirmó que en su gabinete integrará perfiles de distintos partidos con base en su capacidad para el cargo.

Asimismo, manifestó que en los meses que estará en la gubernatura, su principal propósito será abonar a la unidad de Puebla, que se ha visto polarizada desde los comicios del año pasado y por la muerte de la gobernadora Martha Erika Alonso y el senador Rafael Moreno Valle.